Biden om Trumps brev: − Veldig sjenerøst

WASHINGTON DC/OSLO (VG) Tidligere president Donald Trump la igjen et brev til president Joe Biden. – Veldig sjenerøst, sier Biden om brevet.

Rundt klokken 14.15 norsk tid kom den tidligere president Donald Trump, hånd i hånd med kona Melania Trump, ut fra Det hvite hus hvor de har holdt til de fire siste årene.

Selv om Trump brøt med en årelang tradisjon ved å ikke deltar i Joe Bidens innsettelsesseremoni, skal han ha fulgt tradisjonen med legge igjen et brev til sin etterfølger Joe Biden.

Innholdet i notatet er ikke kjent foreløpig, men Biden selv har lest det.

– Det var et veldig sjenerøst brev. Ettersom det var privat vil jeg ikke snakke om det før jeg har snakket med ham, men det var sjenerøst, sier han til reportere i Det ovale kontor.

fullskjerm neste Avtroppende president Donald Trump og førstedame Melania Trump traff tilhengere og pressen på vei ut av Det hvite hus etter fire år.

Taus Trump

På en militær flyplass i Maryland holdt Trump avskjedsseremonien på sin siste dag som president, før Biden ble innsatt som USAs 46. president.

– Dette har vært fantastiske fire år. Jeg vil takke familien min, og dere, vakre mennesker. Vi har fått til så mye, sa Trump fra talerstolen.

Den tidligere presidenten lovet sine tilhengere å « alltid kjempe» for dem.

– Jeg vil følge med, lytte og bare si at fremtiden for USA aldri har sett bedre ut. Den nye administrasjonen har alt tilrettelagt for at dette skal bli en stor suksess, fortsatte han.

– Så – et farvel, vi elsker dere og vi kommer tilbake en eller annen form, så Trump til jubelrop fra de oppmøtte.

Da publikum kom med gledesrop når den tidligere presidenten møtte tilhengerne utenfor Det hvite hus, kommenterte han:

«Så populær blant folket. Så populær!».

Trump har foreløpig vært taus siden Bidens tok over som president.

Ektemannens støtte til tross: Melania Trump er den minst populære førstedamen i moderne historie, viser meningsmålinger fra CNN.

Unngått offentlighet

Da Trump tok avskjed på flyplassen, var det første gang på en uke han viste seg offentlig, med unntak av publiseringen av en ferdig innspilt avskjedstale tirsdag, melder Washington Post.

Tidligere visepresident Mike Pence var ikke til stede, men tok i stedet farvel med ham i går, melder kilder nær Pence til CNN.

Etter avskjeden fløy Trump av gårde til feriestedet sitt Mar-a-Lago i Florida.

Flyrestriksjonene over Florida-landstedet krymper i dag fra nesten 50 kilometer med flyforbud, til fem kilometer når Trump ikke lenger er president, melder CNN.

Historisk

«En ny dag for Amerika», har CNN døpt dagen 20. januar – dagen Joe Biden innsettes som USAs 46. president. Innsettelsesseremonien preges av både coronapandemien og trusselbildet etter stormingen av Kongressen.

Den populære folkeparken National Mall i Washington D.C er stengt ned. Folk oppfordres til å holde seg borte fra gatene, i motsetning til å samles, slik man vanligvis gjør ved innsettelser.

I stedet tilbys amerikanerne en heftig TV-produksjon, spekket av kjendiser som Lady Gaga, Jennifer Lopez og Tom Hanks.

Eden avgjør

Selv om innsettelsestradisjonene uteblir, får det ingen konsekvenser for den formelle innsettelsen av Joe Biden.

Det som teknisk sett kreves for at Biden skal blir president, er eden han avgir: Setningen der han sverger å trofast tjene folket og beskytte USAs grunnlov. Det er kutyme å hvile hånden på en bibel mens presidenteden avgis.

Etterpå er det forventet at Biden holder en tale på rundt 20 minutter, melder CNN.

CORONAVSTAND: God avstand mellom stolene foran Kongressen, der kun et knippe gjester er invitert til å følge innsettelsen. Foto: CAROLINE BREHMAN / POOL

Trump uteble

Mannen som har styrt USA de siste fire årene glimrer med sitt fravær på innsettelsesseremonien. Det er første gang på over hundre år at den avtroppende presidenten uteblir.

Avtroppende visepresident Mike Pence, derimot, vil overvære seremonien, sammen med tidligere presidenter som Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton.

Rett i arbeid

Biden har alle intensjoner om å komme raskt i gang med arbeidet, viser planene for hans første dag som president.

I løpet av de første timene etter at han er tatt i ed, vil han signere hele 15 presidentordrer om alt fra corona til klima, opplyser Bidens stab til nyhetsbyråene. Målet er å så raskt som mulig reversere mye av Trumps politikk.

Allerede på innsettelsesdagen vil han beordre stans i byggingen av Donald Trumps beryktede grensemur til Mexico. Han vil oppheve reiseforbudet som Trump innførte mot flere land med muslimsk flertallsbefolkning.

Biden vil innføre et maskepåbud på offentlige steder, melder CNN.

Ikke minst vil han igjen slutte USA til den internasjonale Parisavtalen for klima og Verdens helseorganisasjon (WHO).