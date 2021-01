I STORMEN: Immunologen Deborah Birx og smitteverneksperten Anthony Fauci var sentrale skikkelser under Donald Trumps pressekonferanser om coronaviruset. Bildet er fra 15. mai. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Fauci og Birx: Slik var det å jobbe under Donald Trump

De var begge sentrale i Donald Trumps omstridte corona-pressekonferanser. Nå forteller Anthony Fauci hva som gjorde at han «virkelig begynte å bli engstelig», mens Deborah Birx sier hun så «presidenten vise frem grafer hun aldri hadde laget».

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske smitteverneksperten Anthony Fauci ble kjent for å tørre å si tidligere president Donald Trump midt imot, der de sto sammen i Det hvite hus for å oppdatere det amerikanske folk om coronasituasjonen.

Legen Deborah Birx hadde ansvaret for å koordinere corona-innsatsstyrken ved Det hvite hus, og valgte ofte en mindre konfronterende tone. Demokratenes Nancy Pelosi har beskyldt henne for å bidra med å spre villedende informasjon om coronaviruset.

Både Fauci og Birx har likevel opplevd å bli kritisert av Trump i offentligheten. Han har kalt uttalelser fra Fauci «uakseptable» og antydet at han ville sparke ham, mens en advarsel om en ny corona-fase fra Birx ble omtalt som «patetisk».

Da Fauci dukket opp i presserommet i Det hvite hus for første gang etter innsettelsen av Joe Biden 20. januar, omtalte han følelsen av å kunne snakke om vitenskapen uten å frykte for konsekvensene som «befriende».

Se hele pressekonferansen sammen med Bidens pressesjef Jen Psaki her:

I helgen lettet både han og Deborah Birx på sløret om sin tid under en president som ofte lyttet til «sine egne» fremfor dem og vitenskapen, og som til tider nektet å rette seg etter helsefaglige råd.

«Vel, det er ikke så ille, er det?»

– Når begynte du for første gang å innse at ting gikk galt mellom deg og president Trump? spør New York Times Fauci.

– Det handlet mye om den raske økningen i tilfeller nordøst i landet, spesielt i New York, svarer den 80 år gamle smitteverneksperten Fauci, som har vært helsefaglig rådgiver for alle amerikanske presidenter siden Ronald Reagan.

Han refererer til den første, kraftige coronabølgen som rammet USA fra midten av mars.

– Jeg prøvde å gi uttrykk for hvor alvorlig situasjonen var, og svaret fra presidenten var alltid «vel, det er ikke så ille, er det?». Jeg ville svare at «jo, det er så ille», fortsetter Fauci.

SENTRALE I CORONA-HÅNDTERINGEN: Anthony Fauci og Deborah Birx under et møte mellom Donald Trump og Louisiana-guvernøren John Bel Edwards i Det ovale kontor 29. april. Foto: Evan Vucci / AP

Derfor sa han Trump imot

Smitteverneksperten forteller at han også reagerte på at Trump så ut til å ta folks meninger om potensielle behandlingsmåter for god fisk, uten at de var basert på vitenskapelige tester.

– Det var alltid «En fyr ringte meg opp, en venn fra bla-bla-bla-bla.» Det var da jeg virkelig begynte å bli engstelig.

Fauci forteller til avisen at han bestemte seg for at han ble nødt til å si fra dersom det var ting Trump sa som han mente ikke stemte.

– Det er ikke som at jeg fant noen glede i si imot presidenten, jeg har stor respekt for embetet. Men jeg bestemte meg for at jeg måtte, ellers ville jeg ha gått på akkord med min egen integritet, og gitt verden et falskt budskap. Om jeg ikke sa min mening, ville det nesten blitt som å gå god for at det han sa var korrekt.

Dette fikk flere konsekvenser, forteller Fauci. Det ble blant annet sendt ut artikler til mediene der det ble påstått at han kom med uriktige påstander.

Han ble også oppringt av Trump etter enkelte TV-intervjuer.

– Han ville ringe meg og uttrykke skuffelse over at jeg ikke var mer positiv.

Til tross for dette sier Fauci at han aldri tok Trumps antydninger om å sparke ham på alvor, og at dette bare var «Donald Trump som oppførte seg som Donald Trump». Han sier også at Trump enkelte ganger tok det helte greit da han ble sagt imot.

– Nei, han tok det fint. Det skal han ha, han ble ikke sint i det hele tatt, sier han om et spesifikt møte i Det hvite hus der flere var til stede.

Da Donald Trump diskuterte sollys og injisering av desinfiserende midler som behandling mot coronaviruset reagerte Deborah Birx slik:

– La frem grafer som jeg aldri laget

Immunologen Deborah Birx har, i motsetning til Fauci, blitt beskyldt for å ikke si tydelig nok imot Trump.

I et intervju med CBS-programmet Face The Nation, forteller hun at hun i begynnelsen heller forsøkte å jobbe i det stille for å få amerikanere til å følge retningslinjer som presidenten selv ikke ville følge – som å bruke munnbind.

Birx forteller at hun ville samarbeide direkte med guvernørene i de ulike delstatene istedenfor, og at situasjonen i Det hvite hus var årsaken til at hun etter hvert valgte å reise USA rundt for å håndtere viruset istedenfor å koordinere arbeidet fra Washington D.C.

– Jeg ble ikke sensurert ute på veien, sier hun til CBS.

Hun forteller også at hun er overbevist om at presidenten fikk informasjon om coronasituasjonen fra «noen» på utsiden.

– Jeg så at presidenten presenterte frem grafer som jeg aldri hadde laget. Så jeg vet at noen der ute, eller noen på innsiden, lagde et parallelt datasett og grafikk som ble vist til presidenten. Jeg vet ikke hvem, men jeg vet hva jeg sendte, og jeg vet at det han fikk i hendene var noe annet, sier hun.

Deborah Birx og Anthony Fauci på sidelinjen mens tidligere visepresident Mike Pence snakker om coronaviruset 9. april 2020. Foto: Andrew Harnik / AP

Immunologen sier videre at hun var forberedt på at det å jobbe under Donald Trump ville kunne bety slutten for hennes karriere i CDC, som er det amerikanske svaret på Folkehelseinstituttet.

– Du kan ikke gå inn i noe som er så polarisert og forvente at du ikke skal bli merket av den opplevelsen eller hvordan folk tolker deg i den opplevelsen, sier Birx, og legger til at hun trolig vil måtte pensjonere seg i løpet av de neste fire til seks ukene.

Over 400.000 amerikanere har nå mistet livet med coronaviruset. I løpet av sin første dager som president, signerte Joe Biden blant annet en presidentordre om bruk av munnbind i statlige bygninger.