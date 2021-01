KREVENDE: Joe Biden har tatt over presidentjobben, men Trumps riksrettssak henger over han like fullt. Foto: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trumps riksrettssak henger over Biden på uviss tid

Riksrettssaken mot Donald Trump er potensielt ødeleggende for den nye presidenten, men ingen vet sikkert når den starter.

Han ønsket en kickstart på presidentperioden, og signerte symboltunge 17 presidentordre allerede de første timene etter han startet i jobben.

Men selv om han nå er tatt i ed som president, er ikke Joe Biden kvitt spøkelsene etter sin forgjenger Donald Trump. For den mye omtalte riksrettssaken kommer både til å stjele tid og okkupere ressurser i senatet som den nye presidenten sårt kunne trengt å bruke til andre ting.

En ytterligere kompliserende faktor for Biden, er at han ikke engang vet når riksrettssaken skal starte.

UBESTEMT: Leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, er den som bestemmer når riksrettssaken skal begynne. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Pelosi bestemmer

Det var i kjølvannet av Kongress-stormingen for tre uker siden at et flertall i Representantenes hus stemte for at president Donald Trump skal stilles for riksrett for andre gang, og med det blir han den første presidenten som er stilt for riksrett to ganger i løpet av sin periode.

Nå er det Senatet som skal avgjøre hvorvidt han blir dømt.

Tidspunktet for selve oppstarten av rettssaken er fortsatt usikkert, men ifølge ABC News er det ventet å skje i løpet av denne uken. «Det haster», sa leder for Representantenes hus, Nancy Pelosi, tidligere denne uken, men uten å nevne noen startdato, skriver New York Times.

For det er nettopp Nancy Pelosi «alle» nå venter på. Det er nemlig først når hun sender riksrettstiltalen til Senatet at saken kan starte.

– Hun har foreløpig ikke sagt når hun vil gjøre det, men det er forventet at det vil skje om kort tid, sier USA-ekspert Eirik Løkke hos Civita til VG.

FORSVINNER IKKE: Trumps riksrettssak stjeler dyrebar tid av Bidens første år som president. Foto: Stefani Reynolds / POOL / Bloomberg POOL

Uviss tidshorisont

Regelverket i Senatet tilsier at når prosessen først er i gang, så vil Senatet jobbe hver ettermiddag, med unntak av søndager, for å fullføre riksrettssaken.

De demokratiske representantene skal være positiv til å gjøre annet arbeid ved siden, mens flere av de republikanske har ønsket å bremse forventningene til det, og mener riksrettssaken vil legge beslag på all deres tid i perioden den pågår, melder US News.

Veien videre er uklar, bekrefter forsker Hilmar Mjelde.

– Senatet bestemmer detaljene selv for riksrettssaken, og vi vet ikke hvordan dette vil se ut, eller tidshorisonten for det. Men jeg vil tro det vil gå nokså kjapt i Senatet, fordi tiltalen er enkel, fakta er kjente og Trump ikke ser ut til å mobilisere noe stort forsvarsteam, sier han.

Han får støtte fra Løkke i Civita

– Schumer og McConnell, leder for demokratene og republikanerne i Senatet, er innstilt på at det skal være en seriøs og rettferdig behandling. Så saken varer mer enn et par dager, men den kommer neppe til å trekke ut. Den første riksrettssaken varte kortere enn 3 uker. Det er ingen grunn til å tro at denne vil bli lengre, mener Løkke.

«Uheldig distraksjon»

USA-ekspert og forsker ved NORCE Norwegian Research Centre, Hilmar Mjelde betegner riksrettssaken som en «uheldig distraksjon» for Biden.

– Det er nå han har størst politisk handlingsrom. Tidlig politisk suksess kan øke hans politiske kapitalbeholdning og renommé til senere politiske dragkamper. Så Kongressen gir nå ikke Biden det fulle fokuset på hans agenda som Biden egentlig trenger, sier Mjelde til VG.

Han får støtte av en annen USA-kjenner, rådgiver Eirik Løkke fra tankesmien Civita.

– Det er potensielt ødeleggende for agendaen og oppmerksomheten til Bidens politikk at denne saken er lagt til de første 100 dagene. For det andre kan det gjøre det vanskeligere å samle USA igjen, dersom man ripper opp igjen sårene og splittelsen som Trump og hans personlighet medfører, mener Løkke, men legger til:

– Det er antagelig lurt å få avgjort denne riksrettssaken før heller enn senere, og det vil gjøre det enklere for Biden å drive sin agenda, uten å ha en riksrettssak mot en tidligere president hengende i luften, sier han til VG.

ØNSKER: Biden vil så gjerne komme fort i gang med presidentløftene sine. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Blir Trump dømt?

Skal han kjennes skyldig, må minst 17 av Trumps republikanske partifeller stemme mot ham. Hva gjelder resultatet, mener Løkke det er vanskelig å spå.

– Resultatet er foreløpig uvisst. I den første riksrettssaken visste vi helt sikkert at Trump kom til å bli frikjent, men Trumps støtte i det republikanske partiet er betydelig mindre nå enn hva det var etter angrepet på Capitol Hill. Mange republikanere, især McConnell, vil nok ikke beklage om Trump blir dømt og deretter fradømt muligheten til å stille til valg igjen, som kommer til å bli resultatet dersom han blir dømt, sier han.

I tillegg vil Trump miste massevis av privilegier – Secret service, kontorplasser, reiser til utlandet – som ekspresidenter nyter godt av, dersom han blir dømt, legger Løkke til.

Symbolikken viktigst

Løkke sier at så vidt han kjenner til, er det ingen av republikanerne som har sagt offentlig at de vil stemme for domfellelse, men at flere har antydet at presidenten har gjort seg skyldig det som tiltalepunktene går ut på.

– Det er veldig mange republikanere som uttaler seg unnvikende, og fastholder at «de må vurdere beviser og høre på vitnemål» før de bestemmer seg. Generelt tror jeg at mange republikanske senatorer vil følge målinger om hvor populær Trump er blant republikanske målinger svært nøye, før de bestemmer seg for hva de vil gjøre.

Selv om Trump konkret i ytterste konsekvens kan nektes å kunne bli president igjen i fremtiden, er det likevel symbolikken som er det viktigste i denne saken, mener Mjelde.

– Demokratene ønsker å signalisere at om en oppfører seg slik Trump har gjort, så vil en bli stilt for riksrett. Så denne riksretten er vel så mye rettet mot mulige fremtidige autokrat-spirer. En forebyggende riksrett, kan en si, forklarer NORCE-forskeren.