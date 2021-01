Foto: Eranga Jayawardena / AP

Ni millioner flere AstraZeneca-doser til EU

Det kan nå leveres mer av vaksinen som ble godkjent i EU på fredag.

Det blir levert til sammen 40 millioner doser med AstraZeneca-vaksinen i første kvartal, opplyser EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Det er ni millioner flere doser enn antatt i forrige uke. Disse blir levert en uke før de egentlig skulle. I tillegg utvider selskaper sin produksjonskapasitet i Europa.

AstraZeneca har tidligere varslet at det kun kan levere en firedel av vaksineleveransene EU var forespeilet. Begrunnelsen er produksjonsproblemer ved fabrikker i Europa. Samtidig nekter selskapet å gi EU vaksiner som er produsert i Storbritannia.

Fredag anbefalte Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) den tredje corona-vaksinen for bruk i EU. Etter få timer ble AstraZeneca-vaksinen også godkjent av EU-kommisjonen.

Vaksinen er godkjent til bruk for alle over 18 år.

FHI har tidligere uttalt at 1,8 millioner nordmenn kan vaksineres før sommeren.

Den siste tiden har det stor usikkerhet knyttet til hvorvidt denne vaksinen har effekt for personer over 55 år.

EMA påpeker fredag at det er lite data fra studiene om effekten i denne aldersgruppen, men skriver at man antar at vaksinen også vil gi beskyttelse for de over 55 år.

Vaksinene til Pfizer og Moderna, som er godkjent for bruk i EU og Norge, har en beskyttelsesgrad på rundt 95 prosent. Tidligere har det blitt meldt at AstraZenecas vaksine har en effekt på rundt 70 prosent.