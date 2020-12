STENGER: Forbundskansler Angela Merkel. Foto: KAY NIETFELD / POOL

Full nedstengning i Tyskland

Høyt smittetrykk gir tyskerne lite valg. Forbundskansler Angela Merkel og statsministerne stenger ned hele landet.

Fra onsdag denne uken vil ikke tyskerne få muligheten til å handle julegaver i fysiske butikker.

Fram til 10. januar må alle ikke-nødvendige butikker nå holde stengt. Kun steder som matbutikker, helsekostforretninger, og apotek får holde åpent.

Skoler og barnehager vil også være stengt, og det åpnes for at foreldre får innvilget flere omsorgsdager i perioden, skriver Der Spiegel.

Avisen har fått tilgang til planene som forbundskansler Angela Merkel la frem for de 16 statsministerne i Tyskland, søndag. Det er disse planene som nå er vedtatt.

– Vi er tvunget til å gjøre noe, og nå gjør vi noe, sa Merkel etter søndagens videomøte med lederne i delstatene ifølge NTB.

Smittetrenden i Tyskland er stigende, og det er registrert 338,5 smittede per 100.000 innbyggere i landet. De siste 14 dagene er det registrert nesten 6000 døde.

Markus Söder, som er regjeringssjef i Bayern, støtter forslaget om strengere tiltak for å bremse spredningen av coronavirus.

– Tallene er verre enn noensinne, sier han til avisen Welt am Sonntag.

En annerledes jul

Mellom 24.–26. desember kan fem nære familiemedlemmer og deres barn opp til 14 år møtes. Ifølge planene Der Spiegel viser til vil ektefeller, samboere og partnere, i tillegg til blodrelasjoner og deres husstandsmedlemmer inngå i kategorien «nære familiemedlemmer».

Religiøse samlingssteder som kirker, moskeer og synagoger kan kun holdes åpent om man kan holde 1,5 meter avstand. Det legges også opp til munnbindpåbud og forbud mot allsang. Dersom man forventer fullsatte forsamlingslokaler, bør besøkende registrere seg, heter det i dokumentene ifølge Der Spiegel.

ENIGE: Forbundskansler Angela Merkel, regjeringssjef i Bayern, Markus Söder, finansminister Olaf Scholz og Berlins borgermester Michael Mueller etter møtet søndag. Foto: BERND VON JUTRCZENKA / X80003

Det forventes at det vil bli innført forbud mot å samles på nyttårsaften, forbud mot oppskyting av fyrverkeri på offentlige steder, og forbud mot salg av fyrverkeri.

Det vil også bli forbudt å drikke alkohol på offentlig steder.

Merkel sier at de nåværende coronareglene i landet ikke har klart å redusere smittetrykket, og at det derfor er nødvendig å innføre strengere tiltak for å minske sosial kontakt mellom folk.

Ifølge Merkel vil nedstengningen gjelde til 10. januar, og 5. januar skal det holdes et nytt møte for å vurdere en eventuell forlenging utover dette.

Portforbud

Enkelte delstater har alt skjerpet tiltakene, blant dem Baden-Württemberg som har varslet delvis portforbud fra neste uke.

Sachsen, der smitten nå sprer seg raskest, planlegger også portforbud mellom klokken 22 og 06, ifølge NTB.

Tyskland har hatt svært høyt smittetrykk den siste tiden, med over 20.000 nye tilfeller daglig. Fredag ble det meldt om hele 29.875 nye tilfeller, flere enn noensinne.

