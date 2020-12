KONGRESSMEDLEM: Paul Mitchell på talerstolen i Representantenes hus. Foto: House Television

Melder seg ut av partiet i protest mot Trump

– Jeg har fått nok! sier Paul Mitchell som sitter i Representantenes hus i den amerikanske kongressen.

Kongressmedlemmet har derfor mandag sendt et brev til Republikanernes ledelse i Representantenes hus i tillegg til at han har bedt Kongressens administrasjon om å offisielt endre hans partitilhørighet fra «republikaner» til «uavhengig».

– Det har blitt klart for meg at jeg ikke kan fortsette i et parti der lederskapet ikke står frem og sier at dette valget er over. Så ser jeg at presidenten tvitrer at det ikke er over før 20. januar, at han skal fortsette å kjempe mot valgresultatet. Folket har stemt, sier Mitchell i et intervju med CNN mandag kveld norsk tid.

Dette skjer altså til tross for at Mitchell stemte på Donald Trump, og forteller at han har stemt i tråd med Trump-administrasjonen i «95-96 prosent av avstemningene i mine to siste perioder».

– Men dette partiet må stå opp for demokratiet og grunnloven først. Og ikke bare for «rå» politisk makt. Det er det jeg føler skjer nå, og jeg har fått nok!

– Uakseptabelt

Paul Mitchell, som regnes som en svært konservativ republikaner, skriver i brevet til sine ledere at han ikke ser bort ifra at det i et valg med over 155 millioner velgere kan ha forekommet feil og kanskje til og med noe juks, men han sier han ikke har sett noe bevis på at det har skjedd i en skala som skulle tilsi et annet valgresultat enn at Joe Biden er USAs neste president.

PRESIDENT: Donald Trump er president i en drøy måned til. Paul Mitchell er ikke fornøyd med oppførselen hans. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det er uakseptabelt at politiske kandidater behandler vårt valgsystem som om vi var et land fra den tredje verden, og fremkaller mistro til noe så hellig som våre stemmer. Videre er det uakseptabelt at presidenten angriper Høyesterett fordi dommerne, både liberale og konservative, ikke tok hans side, skriver Mitchell.

Han angriper videre lederne av partiet som ikke har stått opp mot «udokumenterte konspirasjonsteorier», og sier han frykter dette vil skade nasjonen.

– Men med et lederskap i Det republikanske partiet som aktivt har deltatt i noen av dette frykter jeg langsiktig skade på demokratiet, skriver han.

Skuffet over kollegene

Mitchell trekker også frem en rekke andre ting som har skjedd de siste årene som gjør at han frykter for demokratiets fremtid.

Han uttrykker også skuffelse over det han mener er mange av hans kolleger som er mer opptatt av å ha makt enn å følge grunnloven, og minner om at de folkevalgte avlegger en ed om nettopp å beskytte grunnloven.

– Ikke for å beskytte de politiske interessene til et enkeltindivid, skriver han.

Endringen får riktig nok liten praktisk betydning all den tid Mitchell ikke stilte til gjenvalg i år, og uansett bare har noen få uker igjen som kongressmedlem.

– Jeg er klar over at dette (endring av partitilhørighet) blir symbolsk, men vi vet alle at symboler betyr noe, avslutter han brevet med.

