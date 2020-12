ALENE PÅ PODIET: Generalsekretær Jens Stoltenberg åpnet NATOs utenriksministermøte på videolink fra Brussel tirsdag. Foto: EPA/ NATO

Advarer mot intern NATO-uenighet: Kan true sikkerheten

Intern strid og politisk uenighet mellom NATO-land er farlig og kan sette felles interesser og sikkerhet i fare, ifølge ekspertene som generalsekretær Jens Stoltenberg utpekte for å styrke alliansens politiske arbeid.

Beslutninger i forsvarsalliansen skal skje i enstemmighet. Når de 30 medlemslandene ikke blir enige, da skjer det ingenting.

Det skjer stadig oftere, ifølge ekspertgruppen. For eksempel:

** Ungarn har blokkert møter i NATO-Ukraina rådet på grunn av en strid om det ungarske språkets status i Ukraina.

** Hellas blokkerte Makedonia fra NATO-medlemskap i en årelang navnestrid, helt til landet skiftet navn til Nord-Makedonia.

** I 2019 blokkerte Tyrkia arbeidet med forsvarsplaner for flere NATO-land i en periode, en reaksjon på at NATO ikke ville erklære kurdiske YPG som en terrorbevegelse.

Nå må NATO ta tak i sin egen evne til å fatte beslutninger, varsler ekspertutvalget som har gitt generalsekretær Jens Stoltenberg råd om NATOs veivalg fram mot 2030:

– Politisk uenighet internt i NATO er farlig fordi land som Russland og Kina får mulighet til å utnytte ulike syn mellom enkeltland i alliansen på måter som kan true deres sikkerhet, skriver ekspertutvalget i rapporter om NATO 2030, som ble publisert på NATOs utenriksministermøte tirsdag.

Trekker inn andre saker

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) som deltar på NATO-møtet via link fra Oslo, forsvarer prinsippet om enstemmighet og sier at det er helt grunnleggende for alliansen.

– Det politiske samholdet er viktig for et sterkt og handlekraftig NATO, også militært. Jeg mener det er viktig å ikke trekke bilaterale og rent nasjonale saker inn i NATO, sier Søreide til VG.

– Norge har flere ganger tatt opp tilfeller der allierte tar utenforstående saker, som ikke har noe med NATO å gjøre, inn i alliansen, legger hun til.

Ekspertgruppen mener at NATO må ta grundig tak i et stadig økende antall blokkeringer fra enkeltland: Gruppen foreslår at eventuelle slike blokkeringer bare kan fremmes på minister-nivå.

– Forslaget løser ikke alle utfordringer, men det vil være positivt å heve terskelen for å bryte enighet. Forhåpentligvis betyr det at den enkelte allierte tenker seg ekstra godt om før beslutninger i alliansen blokkeres, sier Søreide.

Frihet for sjefen

Ekspertgruppen foreslår at NATOs generalsekretær, i øyeblikket Jens Stoltenberg, kan få frihet til å avgjøre «rutine-saker» på NATOs vegne, uten å søke konsensus fra 30 medlemsland. Han må også kunne ta opp vanskelige saker i offentlighet, uten å spørre.

– NATO bør sette en tidsfrist for beslutningsprosessen. Handlingslammelse i større kriser kan setter medlemslandenes sikkerhet og NATOs gode navn rykte i fare, skriver utvalget i rapporten.

Hvis en krise skulle oppstå, bør NATO kunne ta en enstemmig beslutning innen 24 timer, mener ekspertene - og anbefaler at NATO arrangerer øvelser for å testen beslutningsprosesser mellom medlemslandene.

Stoltenberg varslet på utenriksministermøtet at han vil bruke rapporten til å fremme egne forslag til endringer i NATOs arbeidsform, når NATOs stats og regjeringssjefer møtes til toppmøte i 2021.

