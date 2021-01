DELT: Dolores Chacon-Chavra og ektemannen Rogello Chavira bor i El Paso og har grensegjerdet i bakgården sin. De stemte på ulike presidenter under valget. Foto: Thomas Nilsson / VG

Har Mexico-gjerdet i bakgården: Frykter hva som vil skje under Biden

EL PASO, TEXAS (VG) Dolores Chacon-Chavra kaller grensegjerdet mot Mexico for en «frihetsmur», og skulle helst ha sett at Donald Trump hadde rukket å gjøre hele muren ferdig før Biden tar over.

– Det har vært en roligere tid med Trump, men med en gang Biden vant så vi en økning igjen, sier 69-åringen og viser VG rundt på tomten sin.

Når Dolores står opp og tar morgenkaffen i bakgården, stirrer hun rett inn i grensegjerdene som skiller USA og Mexico.

Tirsdag, få dager før Biden tar over og seks dager etter stormingen av Kongressen, var Donald Trump på vei til grensen for å se på den mye omtalte muren.

– Det er her de klatrer over, sier Dolores og peker på en nedsunket del av gjerdet.

– Og så hopper de ned her, følger ektemannen Rogello Chavira opp.

– Ja, og noen ganger har de sovet i bakgården før de drar inn til byen når det blir lyst, fullfører Dolores, som forteller at hun og familien i alle år har hatt telefonnummeret til grensevakten lett tilgjengelig i huset.

TETT PÅ: Rogello Chavira og kona viser VG hvor de klatrer over gjerdet og hvor de hopper ned. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det minste gjerdet som går gjennom bakgården deres har vært der i flere tiår. Det større og mer robuste ble bygget i 2008 og blir av innbyggerne i El Paso kalt for «Bush-gjerdet», som følge av president George W. Bushs «Bush era Secure Fence Act».

Den halvferdige muren noen meter bortenfor er den kjente «Trump-muren».

– Hvis du står der kan du se den, sier Dolores og ber VGs fotograf stille seg på en stol hun har satt frem.

IKKE FERDIG: «Trump-muren» i bakgrunnen er plassert bak grensegjerdet som har vært oppe i flere år. Foto: Thomas Nilsson / VG

Var rasende

Donald Trumps største løfte ved forrige valgkamp var en «stor» og «vakker» mur langs grensen mot Mexico – som skulle betales av meksikanerne.

Ifølge The Washington Post har arbeidere jobbet døgnet rundt med å forsøke å få den ferdig før 20. januar. Grensen er hele 3200 kilometer lang og går gjennom fire delstater. I sommer sto kun ti prosent ferdig, og i starten av desember manglet det 2532 kilometer.

(Til sammenligning er kjørestrekninger fra Lindesnes til Nordkapp på 2316 kilometer)

– Jeg hadde håpet at han hadde rukket å bygge den ferdig, sier Dolores til VG og forteller at hun senest for et par uker siden opplevde at en person klatret over gjerdet og inn i bakgården hennes.

– Jeg trodde først det var grensepolitiet. Jeg så lysene og jeg hørte skrittene midt på natten, sier hun og legger til:

BARNDOMSHJEMMET: Murhuset til Dolores ligger rett ved grensen som deler El Paso og den meksikanske byen Ciudad Júarez. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg var rasende, og tenkte at nå er det på’n igjen. Vi har hatt en del historier opp gjennom årene altså. Vi har hatt folk på taket, og jeg har måttet vaske opp blodet deres og plukke opp de skitne klærne deres.

Til tross for at muren til Trump er langt fra ferdig, mener likevel Dolores at situasjonen ved grensen har blitt bedre under Trump.

– Jeg kunne ikke være i bakgården og kose meg, fordi jeg hadde 15–20 menn utenfor gjerdet som ventet på klarsignal om å få komme seg inn. Hvem ville likt det? Jeg har fått friheten min tilbake, derfor liker jeg å kalle det «frihetsmuren».

Murhuset hun bor i er det samme som besteforeldrene hennes flyttet inn i da de selv krysset grensen etter å ha flyktet fra den meksikanske revolusjonen for å skape et bedre liv for seg selv og familien sin.

PUSSET OPP: Dolores Chacon-Chavra og ektemannen Rogello Chavira har brukt mye tid på å pusse opp besteforeldrenes gamle murhus. Huset er barndomshjemmet til Dolores. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Familien min var meksikanske innvandrere som kom til dette landet for å jobbe. Men det var hardt, det fantes ikke noen hjelp å få. De kom hit for å følge den amerikanske drømmen.

– Men tenker du ikke at de som forsøker å komme seg inn i landet vil det samme?

– De kommer ikke til å få det ved å komme inn til landet ulovlig. Vi er et land av immigranter. Ja, besteforeldrene mine kom hit, men på den tiden hadde de ikke immigrasjonslover. De kom for å jobbe, de ofret seg selv. Nå har vi lover.

SLEKTNINGER: – Jeg er et patriot, men jeg verdsetter også vår meksikanske kultur, forteller Dolores. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vegg i vegg med ekteparet bor Alfonso sammen med hunden sin Princess. Han har vokst opp i nabohuset og er barndomsvenn med Dolores.

Heller ikke han er glad for at Biden nå tar over. På spørsmål om han tror Biden kommer til å fortsette arbeidet med grensemuren som Trump har startet på, henviser han til at Biden vil bli den eldste presidenten USA noen gang har hatt (til tross for at han kun er fire år eldre enn Trump) – og at han tror Kamala Harris kjapt vil kunne ta over – og at arbeidet vil stoppe opp.

– Jeg syntes ikke det er riktig at flere millioner ulovlige migranter kommer inn i landet vårt og får bli amerikanske statsborgere, sier han.

PS: For å bli amerikansk statsborger må man blant annet først ha hatt arbeidstillatelse i USA i fem år. Les mer om de mange reglene her.

fullskjerm neste SKEPTISK: Alfonso forteller til VG at han skulle ønske at det var Trump som hadde vunnet valget, fordi han tror Bidens politikk vil føre til at det kommer flere ulovlige migranter gjennom grensen.

Trump har de siste årene kjørt en hard innvandringspolitikk. Barn har blitt separert fra familiene sine ved grensen for å statuere et eksempel for andre som ønsker å krysse grensen, og bilder har vist uverdige forhold på overbefolkede celler på grensemottak.

VG har tidligere snakket med Todd Belt, professor i statsvitenskap ved George Washington University om temaet:

– Innstramming mot illegale migranter, familier som blir splittet, blir stående som Trumps ettermæle, sa han til VG i november.

ENIGE: Dolores og Alfonso (t.v.) er barndomsvenner og har vokst opp i El Paso begge to. De er enige politisk, men ektemannen til Dolores stemte på Biden. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ektemannen stemte på Biden

Dolores innrømmer at en av grunnene til at hun stemte på Trump ved valget var hans innvandringspolitikk.

Ektemannen hennes derimot, er glad for at det er Biden som tar over 20. januar.

– De aller fleste amerikanere er for en regulert innvandring- og grensepolitikk. Og jeg har ikke troen på at vi kommer til å se en kraftig økning etter Biden tar over. Jeg tror dette er en retorikk som er brukt for å skremme oss, sier han og legger til at han selv er andregenerasjons meksikaner og at han har medfølelse med dem som ønsker å krysse grensen i håp om å skaffe seg et bedre liv i USA.

fullskjerm neste NABOER: Alfonso bor vegg i vegg med Dolores og Rogello.

– De sliter med å skaffe mat på bordet, og betale husleien sin. Når de tror livet vil bli enklere i USA er det klart jeg forstår at de ønsker å forsøke å komme over, sier han.

Utfordringene oppstår når grensebyen ikke har kapasitet til å ta dem imot, og når de ikke kan språket, mener han.

– Da kan de bli utnyttet, sier han og får støtte fra kona.

Naboene Rogello og Alfonso. Foto: Thomas Nilsson / VG

Dolores presiserer at hun ikke har noe imot at innvandrere kommer inn i landet, og påpeker at USA er et land bygget på at folk som har kommet langveisfra for å skaffe seg selv om familiene sine et bedre liv – men at de må gjøre det på lovlig vis, og at grensegjerdet og bakgården hennes må få stå i fred.

I en uttalelse fra Bidens kontor denne uken kom det frem at Mexicos president Andrés Manuel López Obrador og den påtroppende presidenten har blitt enige om å jobbe for en ny måte å håndtere regionale migrasjonsproblemer i Sentral-Amerika.

– Kom inn, sånn som alle de andre gjør – men på en lovlig måte, sier Dolores.