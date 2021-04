FERDIG: Soldater fra US Marines i Helmand-provinsen i mars 2011. Foto: ADEK BERRY / AFP

USA forlater Afghanistan – da må de norske soldatene også reise hjem

Innen 11. september skal alle amerikanske soldater være ute av Afghanistan, ifølge Washington Post. Dette betyr at også de norske soldatene trekkes ut.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En kunngjøring fra president Joe Biden er ventet onsdag ettermiddag. Dermed går mer enn 20 års militært nærvær for USA og NATO mot slutten.

I tråd med NATOs felles holdning om at koalisjonen – inkludert Norge – gikk inn i Afghanistan sammen og skal forlate Afghanistan sammen. Derfor er det åpenbart at de norske styrkene også vil vende hjem innen datoen 11. september.

Pressekonferanse onsdag

VG får opplyst at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) vil holde en orientering for pressen onsdag ettermiddag, om denne tidsplanen.

VG har også fått bekreftet fra diplomatiske kilder i to NATO-land at USA skal konsultere om situasjonen i Afghanistan med de øvrige 29 allierte landene tidligere onsdag ettermiddag.

Planen var å orientere internt i NATO først. Deretter er det ventet at den amerikanske presidenten vil komme med sin kunngjøring om exit-planen fra Afghanistan.

les også Stoltenberg til VG i februar: Avtalen med Taliban er ikke uten betingelser

VG meldte tirsdag morgen at NATO har innkalt både utenriksministere og forsvarsministere til et digitalt hastemøte med USAs administrasjon – utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin – og at Afghanistan og Ukraina var på dagsorden.

Fristen var 1. mai

Beslutningen om tilbaketrekning innen september er en betydelig utsettelse fra den opprinnelige planen om å trekke styrkene ut innen 1. mai. Den planen var basert på en avtale mellom USA under den forrige presidenten Donald Trump, og Taliban.

Betingelsen i avalen var imidlertid at Taliban reduserte volden i Afghanistan, at utenlandske styrker ikke ble angrepet, og at Taliban garanterte at Al Qaida, IS og andre terrorgrupper ikke skulle få bygge seg opp igjen på afghansk jord til nye terrorangrep mot andre land.

les også Stoltenbergs vanskelige valg i Afghanistan: Bli? Eller dra?

Taliban har tidligere sagt at de ville angripe de utenlandske styrkene i den NATO-ledede koalisjonen dersom de utenlandske soldatene ikke var ute innen fristen 1.mai. Ifølge Washington Post er det uklart om Biden-administrasjonen har inngått noen ny overenskomst med Taliban om å utsette uttrekningen til september.

Det vil uansett ta flere måneder for NATO-styrkene å trekke seg ut og få med alt utstyret fra sine baser etter 20 år i landet.

100 norske

Det norske forsvaret har hatt soldater i Afghanistan sammenhengende siden 2001.

Forsvaret er nå til stede med om lag 100 soldater: Hovedstyrken er spesialsoldater fra Forsvarets spesialstyrker som driver med kapasitetsbygging av det afghanske spesialpolitiet CRU 222.

Norge drifter også et et feltsykehus på Kabuls internasjonale flyplass. I tillegg kommer et antall stabsoffiserer, ifølge Forsvarets hjemmeside.