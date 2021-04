forrige









Monitorgruppe: 1770 pågrepet under demonstrasjoner i Russland

1770 ble onsdag pågrepet i demonstrasjoner til støtte for den sultestreikende opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, ifølge OVD-info.

Av NTB og Ole Kristian Strøm

Mens svært få ble pågrepet i hovedstaden Moskva, ble hele 805 mennesker tatt inn av politiet i den nest største byen, St. Petersburg, ifølge oversikten fra monitorgruppen. Ifølge tv-kanalen Dozjd brukte politiet elektrosjokkvåpen mot demonstranter i St. Petersburg.

Demonstrantene ba om at Navalnyj, som har sultestreiket i tre uker, blir løslatt. Kreml-kritikeren er overført til et fengselssykehus, men hans støttespillere mener at han må komme på et vanlig sykehus og undersøkes av uavhengige leger.

Det var demonstrasjoner i Moskva og St. Petersburg på ettermiddagen norsk tid, etter at folk i andre tidssoner i Russland, som «Det fjerne østen», Sibir og Uralfjellene hadde samlet seg tidligere.

Ifølge politiet hadde 6000 demonstranter møtt opp i Moskva. Arrangørene av demonstrasjonen mener det var to-tre ganger så mange, men uavhengige journalister rapporterer at det trolig var rundt 9000.

805 demonstranter ble pågrepet i St. Petersburg, 29 i Moskva, ifølge OVD Info. I Ufa ved Uralfjellene ble hele 119 demonstranter pågrepet.

– En kamp for framtiden

I landets nest største by St. Petersburg anslår politiet at 4500 demonstranter hadde samlet seg. Også her mener arrangørene at det var langt flere.

– Dette er en kamp for framtiden, vi har ingenting her, sier 51 år gamle Andrej Zamyatin til AFP i sentrum av Moskva.

Han sier Navalnyj prøver å endre systemet, og at det er derfor han blir straffet.

I byen Vladimir, der Navalnyj sitter fengslet, møtte 250 demonstranter opp, ifølge AFPs korrespondent på stedet.

Navalnyj-medarbeidere har lagt ut videoer av demonstranter som samler seg i bykjerner og roper slagord som «Putin er en morder» og «ned med tsaren!». De hevder russiske myndigheter har fengslet Navalnyj av politiske årsaker.

Livet står i fare

Den 44 år gamle regimekritikeren overlevde så vidt et angrep med nervegiften novitsjok i august i fjor. I februar ble han fengslet i forbindelse med en eldre sak, og 31. mars innledet han en sultestreik med krav om bedre behandling for helseplager.

En gruppe menneskerettseksperter fra FN ba onsdag om at han umiddelbart blir evakuert for medisinsk behandling utenlands. I en uttalelse sa ekspertene, som uttalte seg uavhengig av FN, at de mener han soner under svært tøffe forhold, og nektes tilgang til behandling.

Videre het det at de mener at livet hans er alvorlig truet.

President Vladimir Putin nevnte som ventet ikke Aleksej Navalnyj i sin tale om «rikets tilstand» onsdag.