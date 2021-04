forrige











fullskjerm neste KREMERES: Dette bildet fra tirsdag viser døde kropper før de skal kremeres. Over hele India har det vært en stor økning av dødsfall knyttet til corona.

Krisen i India rammer verdens største vaksineproduksjon

Minst 65 land er avhengig av AstraZeneca-vaksinen som produseres i India. Nå har de bremset eksporten, på grunn av smittebølgen som rammer landet. Norske myndigheter frykter global vaksinekrise.

Av Kyrre Lien

India er truffet av en voldsom bølge av corona, som har gjort at helsevesenet har knekt sammen og dødstallene har skutt til himmels.

Tallene fra India er dystre. 350.000 mennesker får påvist corona daglig, og onsdag bikket de 200.000 døde. Eksperter tror imidlertid de reelle tallene er mye høyere.

– Det er bare grusomt. Vi har aldri opplevd noe slikt før, forteller sykepleier Gurav Kumar (27) til VG.

India er samtidig landet som produserer flest vaksiner, og produserer livsviktige vaksiner mot blant annet meslinger, difteri og hepatitt – og nå coronavaksiner.

PRODUKSJON: Serum Institute er verdens største vaksineprodusent, og produserer den indiske varianten av AstraZeneca. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Bremset eksporten

India er også hjem for verdens aller største produsent av vaksiner, Serum Institute. Men nå som pandemien har rammet landet knallhardt, har vaksineprodusentene i landet måtte prioritere annerledes.

Serum Institute produserer vaksinen Covishield, som er den indiske lisensierte varianten av AstraZeneca.

Vaksinene som produseres av dem eksporteres så til minst 65 lavinntektsland over hele verden gjennom Covax-samarbeidet, ifølge WHO.

Men når smittetallene i India begynte å peke oppover i midten av mars, gikk myndighetene ut og sa at de måtte bremse eksporten av vaksinen.

De måtte prioritere egen befolkning.

Nå venter land over hele verden på vaksinedosene de var blitt lovet.

VAKSINE: En indisk kvinne får en Covishield-dose. Nå har dosene blitt omprioritert fra å bli eksportert til å bli delt ut i verdens nest mest folkerike land. Foto: AMIT DAVE / Reuters

Dødelig avgjørelse

Kritikken har ikke latt vente på seg, nå som India har så godt som stoppet eksporten av vaksinen.

– Når India gjorde dette, har vaksineutrullingen bremset opp for Covax, sier Leena Menghaney hos Leger uten grenser, til Abc.

Covax-samarbeidet skal gi fattige land tilgang på vaksine, og også Norge er blant bidragsyterne.

– Avgjørelsen om å bare gå for Serum Institute og ikke gi lisenser til andre produsenter har vist seg å være dødelig for utviklingslandene, mener hun.

En talspersonen for Covax-samarbeidet sier til VG at de gir myndighetene i India sin fulle støtte til å få viruset under kontroll.

– India er i en forferdelig bølge i pandemien nå, og det er klart at indisk vaksineproduksjon, i hvert fall ut neste måned, vil måtte prioritere egne borgere, sier talspersonen.

– Den nasjonale katastrofen som nå rammer India kan raskt bli en global vaksinekrise, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i en pressemelding.

Blant landene som ikke har mottatt de vaksinene de skulle få, er Bangladesh. De mangler fremdeles to millioner doser som skulle ha ankommet fra India.

– Vaksiner er den beste metoden for å stanse pandemien. I India har kun ni prosent av de 1,3 milliarder innbyggerne mottatt sin første covid-19-vaksine, og det i et land som har egen vaksineproduksjon. Samtidig har andre land bestilt vaksiner til å vaksinere egen befolkning flere ganger, sier utviklingsminister Ulstein.

– Det gir oss nok en påminning om nødvendigheten av å styrke produksjonskapasiteten av vaksiner og sikre en mer rettferdig fordeling.

Krise på sykehuset

– Hadde vi fått vaksinert flere av innbyggerne hadde ikke krisen vært så ekstremt ille, forteller sykepleieren Gurav Kumar (27) til VG.

Han jobber på et av sykehusene i Delhi, og står midt i smittebølgen som rammer landet. Sykehuset hans er nå fullt og de kan ikke ta imot nye pasienter.

Han jobber tett på de sykeste, og har selv fått Covishield-vaksinen som Serum Institute produserer.

– Det er både trist og stressende å jobbe nå, forteller han.

India har de siste dagene måtte håndtere oksygenmangel, pasienter som dør på trappene til sykehusene og krematorier som smelter.

Flere indiske leger VG har snakket med forklarer utbruddets eksplosive vekst med mer smittsomme virusvarianter samt manglende respekt for smitteverntiltak.

KRISE: Sykepleier Gaurav Kumar (t.h.) beskriver tunge dager på jobben under pandemien. Foto: Privat

Produksjonsproblemer

Målet til vaksineprodusenten Serum Institute var å produsere mellom 60 og 70 millioner doser i måneden, men planene om å skalere opp til 100 millioner fra mars ble forsinket. Nå er målet at de klarer å produsere 100 millioner corona-vaksiner i løpet av juni.

En av utfordringene med vaksineproduksjonen har vært mangel på råvarer for å produsere de livsviktige dråpene. USA er blant dem som har satt restriksjoner på eksport av disse råmaterialene, for å bruke dem i sin egen vaksineproduksjon.

Etter hvert som krisen eksploderte i India, gikk direktøren for verdens største vaksineprodusent, Adar Poonawalla, ut på Twitter og ba USAs president Joe Biden om hjelp.

«Hvis vi skal være sammen om å slå ned viruset, ber jeg på vegne av vaksineindustrien utenfor USA om å løfte sanksjonene på eksport av råmaterialer slik at vaksineproduksjonen kan øke i tempo», skrev han.

Bønnen ble etter hvert hørt, for nå har USA gått ut og sagt de vil hjelpe India med råmaterialene de trenger, slik at de kan fortsette å produsere vaksiner.

VAKSINEPRODUSENT: Serum Institute styres av Adar Poonawalla. De er verdens største produsent av vaksiner. Foto: FRANCIS MASCARENHAS / Reuters

Påvirker Norge

Onsdag gikk norske myndigheter ut og sa de ville pålegge alle som har vært i India om å være ti dager på karantenehotell.

Samtidig uttalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NRK at de skulle bidra med 20 millioner kroner i nødhjelp til landet.

– Coronaviruset forholder seg ikke til grenser, viruset og nye mutasjoner spres raskt over landegrenser og kontinenter. At vi lykkes med å bekjempe pandemien globalt, er avgjørende også for smittesituasjonen i Norge, sier hun i en pressemelding.

Bistanden fra Norge skal gå til ambulansetjenester med oksygen, informasjonskampanjer for å fremme smittevern, hygienepakker, smittevernutstyr og mat i tillegg til drift av operasjonssentraler.

Serum Institute har ikke besvart henvendelsene fra VG.