Svensk kommune kan ha det høyeste smittetrykker i Europa

Kommunen Örnsköldsvik kan ha det høyste smittetrykket i Europa, ifølge Aftonbladet.

De viser til en oversikt i The Economist som skal peke ut regionen som den verst rammede i hele Europa for øyeblikket.

Ifølge Aftonbladet er presset på helsevesenet større enn noen gang tidligere i pandemien, og regionen advarer om at det nærmer seg katastrofetilstand for helsetjenestene.

Ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) har Sverige det neste høyeste smittetrykket i EU og EØS de siste 14 dagene, kun slått av Kypros.

I uke 14 og 15 står Sverige registrert med 796,49 smittede per 100.000 innbyggere.

Tall fra Folkhälsomyndigheten (FHM) viser at regionen Västernorrland er hardest rammet i Sverige. Fullstendige tall for forrige uke kommer først på tirsdag.

Verst skal det være i Örnsköldsvik kommune, som har halvparten av alle covidtilfellene i regionen.

– Vi har et sykmeldingsnivå som vi aldri har opplevd før. Det er verre nå enn det har vært under hele pandemien, sier kommunesjef Magnus Haglund til avisen.

Uutholdelig situasjon i skolen

Fredag ble det besluttet at alle ungdomsskole- og videregåendeelever må holdes hjemme. Det er mye smitte blant både elever og personal.

– Det er en ekstrem tilstand nå. Det er en uutholdelig situasjon i skolen, sier skolesjef Kristina Rastbäck.

Stadig yngre pasienter

Aftonbladet skriver at covidpasientene også blir stadig yngre. Sammenlignet med andre bølge, har snittalderen sunket med rundt ni år i regionen.

I Örnsköldsvik er de fleste født på 60- og 70-tallet, og noen er født på 80-tallet.

– Det er mentalt slitsomt når pasientene er yngre, sier enhetssjef Elin Andersson på covidavdelingen ved byens sykehus.

Hun og kollega Mariell Christiensson beskriver at personalet aldri rakk å hente seg inn fra andre bølge før tredje bølge innhentet dem. Nå har de måttet opprette en ekstra covidavdeling for å håndtere trykket. Lysglimtet er at dødsfallene ser ut til å bli færre.

Smittevernlege i regionen, Hans Boman, sier de tror smitten kom nordfra i sammenheng med smitteøkningen i Västerbotten i februar på grunn av de tette forbindelsene mellom Örnsköldsvik og Umeå.

– Smitten har etablert seg og økt raskt, og der vet vi ikke helt hva som ligger bak, sier han.

De har ingen forklaring på hvorfor Örnsköldsvik skiller seg så ekstremt ut.

Ifølge Aftonbladet er en mulig teori at siden byen ikke ble så hardt rammet av spesielt den første bølgen, så har befolkningen lavere immunitetsgrad. Det kan også være en faktor at den britiske virusvarianten, som er mer smittsom og kan gjøre yngre og friskere personer alvorlig syke, har tatt helt over i Västernorrland.