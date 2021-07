Alessio Paduano Coronaviruset utløste skrekkscener i Nord-Italia. I mars i fjor slo en anonym lege internasjonal alarm – i VG. I dag står mannen som advarte Norge frem og forteller om valgene som gir ham mareritt.

– Vi var forferdelig redde

Det første utbruddet i Europa rammet det nordlige Italia i mars 2020. Et helsevesen med altfor lite smittevernutstyr og altfor få intensivsenger ble fullstendig overbelastet.

Mens viruset spredte død og kaos i Lombardia, var coronasmitten knapt kommet til Norge. Da bestemte en italiensk lege seg for å fortelle hva vi hadde i vente.

Han var utslitt og fortvilet. Han hadde ikke lov til å uttale seg. Likevel valgte han å gå anonymt ut i VG 14. mars i fjor.

– Vi er ikke redde. Vi er skrekkslagne. Vi er forberedt på å ofre livene våre for å stanse tsunamien, skrev legen til VG.

Han bønnfalt Norge om å lytte til hans historie.

– Vær så snill. Forbered dere.

Nå, 16 måneder senere, står han frem.

Francesco Landucci (37) er intensivlege ved sykehuset Santa Maria Nuova i Firenze. Han møter VG etter kveldsvakten en sommerkveld.

Uterestaurantene på Piazza di San Pier Maggiore er fullsatte, I Ghibellini serverer pizza, sommervarmen begynner å avta etter solnedgang.

Italia åpner igjen, etter en vinter preget av nedstengning og isolasjon.

– For meg er det rart å se alle disse menneskene, som oppfører seg som ingenting har skjedd. Noe stort har hendt, på hospitalet like rundt hjørnet, sier Landucci.

Han vil fortelle hva som skjedde.

Dette er en historie om tro og tvil. Om glede og fortvilelse. Om lidelse og død.

– Det var en perfekt storm som traff Bergamo, Milano og Parma, sier Landucci.

Det dødbringende coronaviruset kom først til byene 300 kilometer lenger nord og skapte panikk og kaos. Firenze fikk tid til å stålsette seg.

Renessansens hovedstad stengte ned.

– Byen var tom. Hver dag dro jeg på jobb, stolt over at vi var der for å møte tragedien, stolt over at vi prøvde å stanse pandemien. Og samtidig var vi forferdelig redde.

Den unge intensivlegen viser frem gifteringen. Datoen 15. mars 2020 er inngravert.

– Chiara og jeg giftet oss, fordi jeg fryktet for mine nærmeste. Vi har en 12 år gammel datter, kona mi er sykepleier, vi risikerte begge å bli alvorlig syke.

Hver dag på vei til jobb kjente Landucci på frykten for å bli smittet. I en bag hadde han med seg ekstra klær, i tilfelle han skulle bli innlagt.

Hva ville skje hvis han ble smittet? Ville han bli like syk som noen av pasientene han behandlet?

Morgenen etter restaurantbesøket treffes vi på arbeidsplassen hans.

Santa Maria Nuova-sykehuset ble grunnlagt i 1288 av Falco Portinari, far til poeten Dantes ungdomsforelskelse Beatrice, kjent fra «Den guddommelige komedie». Historisk sus gir også freskomaleriene med religiøse motiver under buegangen mot gaten, men sykehuset innenfor er topp moderne og nyoppusset.

Francesco Landucci skifter til kortermet grønn uniform og oransje crocs og viser gjennom lyse korridorer til intensivavdelingen på mesaninen.

Santa Maria er det minste sykehuset i Firenze. De hadde 18 intensivplasser for covid-pasienter. Den siste måneden har de ikke hatt noen. Mange respiratorer er stuet vekk på bakrommet. De kan tas frem igjen til vinteren.

– Vi er forberedt på nye mutasjoner som gjør viruset motstandsdyktig mot vaksinene vi har utviklet. Men forhåpentligvis blir den fjerde bølgen lettere, sier Landucci.

Han håper, men medgir at nye varianter som delta, skremmer ham.

For dette viruset har tatt livet av 127.000 italienere. Og det blir ikke borte.

Viruset SARS-CoV-2 angriper luftveiene og kan utløse lungebetennelse. I alvorlige tilfeller kan viruset forårsake lungeskader, hjertesykdom, blodpropp og organsvikt.

– I begynnelsen er det mange som ikke strever med å puste. De merker ikke at oksygennivået i blodet faller og føler ikke at de trenger kunstig åndedrett.

Landucci forklarer at lav oksygenmetning kan gjøre pasientene forvirret og opphisset. Da er det intensivleger som ham som tar avgjørelsen om å koble dem på respirator.

– Iblant er det vanskelig å overbevise pasienten om at tilstanden deres er veldig alvorlig, at de kan dø innen 24 timer. De forstår ikke at de må legges i narkose, sier legen.

Om han tror noen døde, uten å vite at de var alvorlig syke?

Landucci nikker.

– Ja, antagelig.

Han husker ikke første gang han varsomt førte et rør ned i luftrøret på en coronasmittet, slik at maskinen kunne puste for pasienten.

– Men jeg husker første gang vi trakk røret ut fordi respiratoren ikke lenger var påkrevd. Vi gråt av glede, da vi skjønte at vi også kunne redde pasienter.

Hva annet husker han fra den første smittebølgen våren 2020?

– Jeg husker hvordan vi oppmuntret hverandre, hvordan ansiktene våre var merket av maskene, og uniformene var våte av svette og tårer.

Han snakker om det sterke samholdet blant leger og sykepleiere på intensivavdelingen, om blodslit døgnet rundt, om heltemot og uselvisk innsats.

– Men jeg husker også den dype smerten vi kjente, når vi mistet pasienter.

– Hver gang vi mislyktes, føltes arbeidet så meningsløst ...

Landucci forteller at når pågangen var størst, måtte legene velge mellom liv og død,

– Så enormt mange var syke, vi sto under press. Når du ikke har ledige intensivplasser, må du vurdere å koble fra de aller eldste, slik at andre kan overta sengen, sier legen.

Det var valgene Norge aldri behøvde å ta. Hos oss ble antall alvorlig syke aldri så høyt at kapasiteten på sykehusenes intensivavdelinger virkelig var truet.

Francesco Landucci sier at de ikke lot pasienter yngre enn 60 år dø, uten å forsøke å redde dem, så sant de ikke hadde en underliggende sykdom som i seg selv var dødelig.

– Hvor mange ganger har du vært med på slike avgjørelser?

– Kanskje 20, de siste månedene. Det var tunge diskusjoner som satte lagfølelsen på spill, for det er veldig vanskelig å miste så mange.

– Var vi uenige, fortsatte vi behandlingen.

Da den andre smittebølgen inntraff fra slutten av oktober i fjor, var helsevesenet i Italia bedre forberedt. Men pasientene var yngre og sykere, ifølge Landucci.

Dødstallene forrige vinter ble enda høyere.

– Det var ikke uventet, men jeg trodde ikke det ville vare så lenge. Og når du ser så mye død, er det vanskelig å føle seg stolt over legegjerningen. Vi var så slitne og frustrerte.

Landucci forteller at pandemien hadde begynt å tære på alle. Pårørende som i starten bare var takknemlige, var blitt mistroiske. Applausen fra folket hadde stilnet.

Selv var han ikke lenger overbevist om at det var riktig å intubere pasientene og bringe dem i bevisstløs tilstand, eller om det var bedre å gi oksygen i maske eller hjelm.

– Hvert valg hadde store konsekvenser. Jeg har sett coronapasienter i 30-årene dø av uventede komplikasjoner. Det gir meg mareritt.

– Jeg hjemsøkes av spøkelser om natten.

Francesco Landucci sier de er flere kolleger som har diskutert å forlate legeyrket etter et år med umenneskelig hardt arbeid og store personlige påkjenninger.

– Vi har sett tragedier vi ikke kunne forestille oss, vi har nærmest daglig mistet unge og ellers friske pasienter i 50-årene til viruset. Det er blitt så altfor mye.

Den italienske legen er glad for at han gikk ut i VG i mars i fjor.

– Jeg er sikker på at jeg har reddet flere liv i Norge enn i Italia.