BRYTNINGSPUNKT: «Braver Angels»-medarbeiderne Luke Phillips (27) og April Lawson (33) håper den turbulente tiden kan lede til et fornyet broderskap mellom røde og blå. Foto: Gisle Oddstad, VG

Slik vil de lappe sammen et splittet USA

WASHINGTON D.C. (VG) USA er mer polarisert enn på lenge, men «englene» i organisasjonen Braver Angels vil samle de røde og blå til et forent folk.

«Joe Biden og hans gjeng er djevelens engler. Trump og hans støttespillere er de eneste som er ekte amerikanere».

«Trump har gjort mer skade på USA enn hva alle årene med slaveri gjorde.»

Disse utsagnene, som kommer fra henholdsvis en republikaner og en demokrat, er blant mange som VG har fått servert i samtale med tilfeldige amerikanere på gaten, uken etter valget.

Forrige helg samlet Trumps mange fans seg i Washington D.C. for å vise at de støtter presidenten i hans motvilje til å gi fra seg embetet.

Rett foran folketoget med paroler spekket med påstander som «Trump vant», «Valget er rigget» og «Biden er korrupt», møter VG to unge amerikanere med en ganske annen innstilling:

Politiske ulikheter trenger ikke lede til splittelse. I verktøykassen har de liggende kjente virkemidler fra parterapi.

SPLITTET: Lite sympati å spore for den sittende presidenten i denne antifascist marsjen etter angrepene i Charlottesville i 2017. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nasjon i terapi

Organisasjonen kaller seg Braver Angels («Taprere engler»), og så dagens lys etter valget i 2016. Stifterne registrerte med skrekk hvordan familier som var delt i synet på hvem som burde være president, sluttet å snakke sammen.

Da valgresultatet forelå, så de hvordan ulike byer hadde helt ulikt syn på om dette var en etterlengtet revolusjon eller en massiv katastrofe.

– Mange av oss kjente folk på begge sider som har gode hjerter og er gode folk, og likevel virket de helt ute av stand til å snakke med hverandre. Så da tenkte vi: Hva om vi setter ti Trumpsupportere og ti Clintonsupportere i et rom, og ser om vi får dem til å snakke sammen?, forteller April Lawson (33), en av grunnleggerne, til VG i Washington.

De fikk kyndig veiledning av den kjente familieterapeuten Bill Doherty, som selv hadde sett en ny rekord i skilsmissehenvendelser på grunn av ulike politiske overbevisninger. Terapeuten ga en innføring i virkemidler fra parterapi som handler om å få folk til å lytte, og så gjenfortelle hva man hører.

– Tilbakemeldingene var helt utrolige. Motpartene meldte om at de så den andre som et menneske for første gang, og deltagerne sa «dette må dere bare tilby over hele USA!».

Nettopp det har Braver Angels rigget seg klar til å gjøre nå i 2020.

ANTI: Støttedemonstrasjonen til Trump i D.C. handlet vel så mye om å rakke ned på motkandidat Joe Biden. Foto: Scanpix

Uvanlig stor splittelse

Behovet for forsoning er unektelig der. I sin første tale etter at han ble valgt til president, snakket Joe Biden om sine intensjoner om å få røde og blå stater til igjen å bli – nettopp- De forente stater.

Med unntak av under borgerkrigen, og de turbulente 60-og 70-tallene, har landet sjelden vært så splittet, konkluderer en studie fra Pew Research Center.

En måned før presidentvalget, sa rundt åtte av ti velgere fra begge partier at ulikhetene med den motsatte siden handler om noe så grunnleggende som kjerneverdier. Rundt ni av ti mente at en seier for den motsatte part ville lede til «varig skade» på USA.

Denne holdningen preger på alle måter USA etter valget. Fiendtliggjøring, hat og latterliggjøring er særlig tydelig i mediene, både sosiale – og tradisjonelle.

En av appellene på Trump-demonstrasjonen i Washington ble holdt av Infowars-grunnlegger Alex Jones. Etter å ha ropt injurierende påstander om Biden inn i mikrofonen, forteller han tilhørerne at denne dagen, 14. november 2020, er starten på en revolusjon, «den andre amerikanske revolusjonen», som han kaller det, ledet av Trumptilhengere.

Det er med andre ord ingen lett samlingsoppgave Biden har foran seg.

FAKTA: Splittelse truer demokratiet En fersk studie ser på utviklingen i politisk polarisering i ni ulike vestlige demokratier mellom 1975 og 2017. Resultatet viser at i fire land, USA, New Zealand, Canada og Sveits, har graden av sekterisme, altså der man i liten grad lytter til andre politiske grupper, økt. USA er verst. I kontrast til USA, står Norge, Australia, Sverige Storbritannia og Tyskland, hvor det man kan kalle graden av forakt for politiske motstandere, har minket gjennom årene. (Kilde: Artikkelen «Political sectarianism in America» publisert i magasinet Policy Forum, 29.okt 2020) Vis mer

50/50

Braver Angels taktikk er å puste med magen og løfte blikket. Så langt har de hjulpet anslagsvis 100.000 amerikanere.

Organiseringen er fundert på et ufravikelig prinsipp om at alt må være halvparten blått, halvparten rødt. Det vil si at styret er halvt republikansk, halv demokratisk. Ledergruppen er også halvt om halvt satt opp, de ansatte er 50–50 og finansieringen kommer fra halvparten republikanske og halvparten demokratiske organisasjoner og stiftelser.

– Vi har ingen interesse overhodet for sentrisme, tvert imot, vil jeg si! I workshopene jeg leder, gir vi deltagerne oppgaven å fremsette sine aller mest lidenskapelige argumenter i møte med motparten – men på en måte der vi likevel liker og respekterer hverandre på slutten av øvelsen. Når vi gjør det på denne måten, ender det som regel med at folk blir overrasket over hvor trivelige de synes sin politiske motpol er, selv etter en diskusjon, forteller April Lawson til VG.

KRIG: «Infowars»-grunnlegger Alex Jones talte på Trump-rallyet i Washington. Han omtalte Biden i svært støtende ordelag. Foto: Gisle Oddstad

Sammen som familie

Selv om hun drives av optimisme, er «engel» April Lawson slett ikke naiv. Hun mener kløften i politisk tilhørighet kan bli en trussel som truer selve eksistensen for USA.

– Klasseskillet, kløften mellom urban og rural ... når folks tro på samfunnet sakte, men sikkert forsvinner, så er det plutselig ikke noe igjen for å holde oppe institusjonene lenger. Jeg tror ikke USA kommer til å forsvinne i min livstid, men jeg utelukker det ikke heller. Jeg tror at det som skjer i forholdene våre er farlig.

Lawson mener bortfallet av institusjonalisert religion har gjort at mange amerikanere ikke lenger vet hvem de er.

– Det er litt av grunnen til at det er mer ekstremisme og frastøting, fordi folk sier « hvem er jeg?» og så bruker de en politisk identitet som et substitutt til å hjelpe dem å finne ut det.

Hun sier organisasjonens jobb er å minne folk på at de er en familie.

– I en familie kan man være konstant uenig, men det endrer likevel ikke på det faktum at man er familie. Det tror jeg mange amerikanere har glemt.

