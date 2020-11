TETTPAKKET: Skiturister med munnbind står trangt på Gletcher-ekspressen på vei mot Pitztalbreen i Østerrike 29. oktober i år. Foto: JOE KLAMAR / AFP

EU-strid om å stenge vintersportssteder: − Da skal de få betale

Fra alpelandsbyen Ischgl kan coronaviruset ha spredt seg til 45 land. Likevel kjemper Østerrike mot å stenge Europas vintersportssteder til tidlig i januar.

Den tyske forbundskansleren Angela Merkel, Italias statsminister Giuseppe Conte og den franske presidenten Emmanuel Macron vil at skiheiser og gondoler skal stå og afterski-barene holde stengt frem til 10. januar.

– Skisesongen nærmer seg. Vi vil prøve å samordne oss slik at vi kan stengte alle skianleggene, fortalte Angela Merkel til Forbundsdagen torsdag ifølge Reuters.

Hun vedgikk at det kunne bli vanskelig å få østerrikerne med på laget.

– Vinterferie i Østerrike er trygt, forsikret landets reiselivsminister Elisabeth Köstinger onsdag, ifølge Swissinfo.

Det var langt fra tilfellet for ni måneder siden.

I HEISEN: Skiturister med masker i Verbier i de sveitsiske Alpene. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

700 nordmenn smittet i Ischgl

Nesten 700 av de første norske coronatilfellene i mars hadde vært på vinterferie i Ischgl, et alpineldoradoet i det snørike fjellmassivet på grensen til Sveits.

Omkring 6000 smittetilfeller i 45 land kan ifølge Deutsche Welle spores tilbake til landsbyen som er et av de mest populære vintersportsstedene i Alpene.

– Viruset ble ikke født her, ingen visste at det var her. Vi skjulte ingenting, sa verten på «coronabaren» Kitzloch, Bernhard Zangerl (25) til VG i mai.

CORONABAR: Alle bartenderne var smittet på after ski-baren Kitzloch i Ischgl i Østerrike i mars. Stamstedet for mange nordiske turister blir drevet av Bernhard Zangerl. r Foto: Harald Henden, VG

Østerrikerne lover at de har lært. Denne sesongen handler alt om avstand og hygiene i skiheisene. After ski-barene skal holde lukket.

– Da skal de få betale

En EU-plan om helt å stenge vintersportsstedene, begeistrer ikke østerrikerne.

– Da skal de få betale for det, sier landets finansminister Gernot Blümel, ifølge BBC.

Han sier at nedstengning av skistedene gjennom jule- og nyttårsferien vil påføre turistindustrien tap opp mot 20 milliarder kroner.

For tiden er skidestinasjonene i Østerrike stengt som et nasjonalt smitteverntiltak, men skal åpnes igjen 7. desember.

HEISKØ: Skiløpere med munnbind venter på heisen i Verbier i Sveits i oktober i år. Foto: Jean-Christophe Bott / Keystone

Nabolandet Sveits står utenfor EU. Der er enkelte destinasjoner allerede åpnet.

– Ikke alternativ å stenge

Sveitserne håper at avstand i heiskøene, færre i gondolene, munnbind i heisene og begrensninger på afterski i hvert fall skal holde hjemlig turisme i gang.

– Det er ikke noe alternativ å stenge, sier kantonpresident Christophe Darbellay i Valais, der Verbier, Crans Montana og Zermatt ligger.

I Frankrike uttalte president Macron denne uken at han foretrekker at skistedene kan gjenåpne under trygge forhold en gang på nyåret.

Frankrikes statsminister Jean Castex gjorde det klart at vinterdestinasjonene er åpne for dem som trekke fordeler av den friske fjelluften.

Men skiheiser, gondoler og annen infrastruktur vil være stengt, på linje med kafeer, barer og restauranter.

GONDOL: Færre turister og større avstand i gondolen på vei opp til Titlis i Sveits. Foto: ALEXANDRA WEY / KEYSTONE

– Dette er en kalddusj for oss alle, sier borgermester Jean-Luc Boch i La Plagne.

Skaper store verdier

Departementet Haute Savoie, der Chamonix og Avoriaz ligger, hadde mest smitte i Frankrike denne uken, med 485 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Frankrikes 350 vintersportssteder sysselsetter 120 000 sesongarbeidere. Verdiskapningen er over 100 milliarder kroner i året, ifølge BBC.

Italia støtter en utsettelse av sesongåpningen til januar, men understreker at det må være en felles beslutning som omfatter hele Europa.

– Om Italia stanser skiheisene uten støtte fra Frankrike, Østerrike og de andrelandene, vil italienske turister reise utenlands og ta med smitten hjem, uttalte statsminister Giuseppe Conti til TV-kanalen La7 tidligere denne uken.

