Biden takker Stoltenberg: − Du er fantastisk

BRUSSEL (VG) USAs president Joe Biden skrøt voldsomt av NATO-leder Jens Stoltenberg i et intervju på NATOs toppmøte i Brussel.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Nato-landenes ledere er samlet ved allianses hovedkvarter i Belgias hovedstad Brussel.

– NATO er kritisk viktig for USA, sa president Joe Biden da han kom til NATO-toppmøtet mandag.

I en samtale mellom USAs president Joe Biden og Nato-leder Jens Stoltenberg, la den amerikanske presidenten stor vekt på viktigheten av Nato-samarbeidet.

– Takk for ditt fantastiske lederskap. Dette mener jeg virkelig: Du har vært utrolig. Helt ærlig, det kommer kompetente folk etterpå, men jeg skulle ønske du ikke dro, sa Biden til Stoltenberg i Brussel.

MOTTAR SKRYT: USAs president Joe Biden skryter hemningsløst av Nato-leder Jens Stoltenberg i et intervju på Natos toppmøte i Brussel. Foto: POOL / Reuters

I samtalen var Biden tydelig på sin støtte til NATO. Han var også svært rosende i sin omtale av Stoltenberg:

– Jeg vil takke deg for ditt lederskap. Og det mener jeg virkelig. Du er sterk og du bringer folk sammen, sa Biden.

Joe Biden understreket hvor viktig NATO-samarbeidet er for amerikanske interesser.

– Jeg har sagt det gjennom hele karrieren min, NATO er viktig for Europa, men også for USA. Jeg vil gjøre det helt klart at NATO er kritisk viktig for USAs interesser, fortsatte Biden.

NATO-sjef Jens Stoltenberg ser med uro på hvordan Kina kjøper seg inn i kritisk infrastruktur i vestlige land, skriver NTB.

– Kina kommer nærmere, sier Stoltenberg til NTB på vei inn til NATOs toppmøte mandag.

– Vi ser dem i cyberrommet. Vi ser Kina i Afrika, i Arktis. Men vi ser også at Kina investerer tungt i vår egen kritiske infrastruktur og forsøker å få kontroll over den, advarer han.

Han trekker fram Huawei og utbyggingen av 5G som eksempel, og gjør det klart at NATOs svar må være en felles styrking av den sivile beredskapen og cyberforsvaret i Nord-Amerika og Europa.