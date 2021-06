Avskogingen av Amazonas, som her ses i Tapajos-skogen i Para-staten, får deler av skylda for at det er både flom og tørke i Brasil. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Historisk tørke truer Brasils økonomi

Flom skaper problemer i Amazonas-regionen i Brasil, mens det stikk motsatte skaper problemer andre steder i landet. Tørken er i ferd med å tømme vannlagrene.

Av NTB

Publisert: Nå nettopp

Flom og tørke er to diametrale motsetninger, men i et stort land som Brasil kan begge deler skape problemer samtidig. Det er slik situasjonen er nå.

Tørken har gjort at det er blitt erklært unntakstilstand i flere brasilianske delstater langs den viktige Parana-elven. Vannreservoarene midt i landet og i Sør-Brasil er bare 32 prosent fulle på grunn av mangel på regn.

Arbeidere jobber med å fjerne søppel fra en gate i Manaus som er blitt om til en elv i flommen, som er den verste siden 1902. Foto: Edmar Barros / AP / NTB

Det rammer blant annet Itaipu-demningen, der en stor andel av Brasils elektrisitet blir skapt. I 2001 var det omfattende strømbrudd i Brasil på grunn av en lignende situasjon.

– Som å vinne i Lotto

Da var vannreservoarene 29 prosent fulle. Eksperter frykter at vannmangelen vil skape problemer for energisektoren i løpet av de neste månedene, og at det kan bli mangel på drikkevann.

Energiminister Bento Albuquerque avviser imidlertid at det kan bli aktuelt med vannrasjonering og sier at det ikke er fare for omfattende strømbrudd.

Han sier myndighetene jobber med flere planer, alt fra økt kraftimport til å be brasilianerne om å rasjonere strømbruken.

– Det finnes ingen garanti for at det vil regne. Det er som å vinne i Lotto, sier han.

Hundreårsflom

Samtidig som tørken skaper problemer, er det altså flom i Amazonas. Rio Negro har en vannstand på 29,98 meter, det høyeste som er blitt målt siden 1902.

Den høye vannstanden kommer av det resten av Brasil lengter etter: Tungt regn over tid. Elva flommer over flere steder.

Ifølge det brasilianske klimainstituttet Socioambiental henger tørken og flommen sammen. Instituttet mener situasjonen illustrerer effekten klimaendringer har på regionen.

Barn leker i flomvannet i Manaus i Brasil. Byen, som ligger i Amazonas-regionen, er hardt rammet av flom, mens resten av Brasil sliter med tørke. Foto: Edmar Barros / AP / NTB

Mer enn 450.000 mennesker i Amazonas er berørt av flommen, og flere har måttet forlate sine hjem. Deler av havneområdet og Manaus' historiske sentrum ligger under vann.

Truer økonomien

Men til tross for at mange i Amazonas er rammet av flommen, er det altså tørken som skaper størst uro i Brasil.

Økonomer mener tørken truer hele landets økonomi, som allerede er i knestående av koronapandemien som har rammet Brasil hardt.

Elver som vanligvis bruser og skaper liv, er nå nesten uttørket. Flere vannreservoarer er omgjort til små dammer.

Det rammer to av Brasils viktigste næringer direkte: Strømnæringen, der vannkraft står for to tredeler av landets strømforbruk, og jordbruket, som er en gigantisk motor i Brasils økonomi.

Det er ingen tegn på snarlig bedring.

– Vi er på vei inn i en tørkesesong som i realiteten kommer til å vare i halvannet til to år, sier Pedro Luiz Cortes, professor ved Sao Paulo-universitetets energi- og miljøinstitutt.

Avskoging skaper tørke

Flere eksperter mener avskogingen av regnskogen i Amazonas bidrar til tørken. Skyene som skapes av regnskogen, er en viktig kilde til nedbør i store deler av Sør-Amerika, og når regnskogen blir mindre, blir det også færre skyer.

Cortes mener det er fare for at dette problemet nå er i ferd med å bli kronisk, altså varig.

Mens det foreløpig avvises at det kan bli aktuelt å rasjonere drikkevann, er det også en konflikt mellom de to viktige næringene som er helt avhengige av vannet.

Tørken skaper problemer for strømforsyningen i Brasil, der to tredeler av strømmen kommer fra vannkraft. Her et solcellepanel i Babylonia-favelaen i Rio de Janeiro. Foto: Bruna Prado / AP / NTB

Kraftprodusentene vil gjerne slippe mer vann gjennom demningene, noe som kan sørge for stabil kraftproduksjon, men da vil flere elver tømmes.

Det skaper problemer for jordbruket, som er avhengig av elvene både til vanning og til å frakte varer.

Tre landeplager

Brasils økonomi hadde så vidt begynt å vokse igjen før tørken slo til. Nå bidrar økende strømpriser til en inflasjon som kan ødelegge for veksten.

Inflasjonen var på 8,1 prosent forrige måned, langt mer enn sentralbankens mål om en inflasjon på mellom 2,25 og 5,25 prosent.

Tørken kan også drive prisen på sukker, kaffe, appelsiner, mais og soya kraftig opp.

I tillegg advarer epidemiologer mot at koronakrisen langt fra er over i Brasil. Det er fortsatt fare for nok en kraftig smittebølge, advarer eksperter. Brasil har så langt gitt drøyt en tredel av befolkningen første vaksinedose, ifølge Statista.