SAMLET FRONT: Demokratenes Nancy Pelosi, Jerru Nadler og Adam Schiff under en pressekonferanse i januar 2020. Alle tre har nå tatt til orde for en gransking av det de mener er justisdepartementets jakt på data fra journalister og kongressmedlemmer. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Skal granske justisdepartementet: − Må få vite omfanget av dette massive maktmisbruket

Under Donald Trump skal USAs justisdepartement ha tatt beslag i data fra kongressmedlemmer og journalister. Nå skal hendelsene granskes av flere komiteer i Kongressen – og av justisdepartementet selv.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nylige meldinger antyder at justisdepartementet under Donald Trump brukte kriminaletterforskninger som et påskudd for å spionere på det som ble oppfattet å være president Trumps fiender, sier leder for justiskomiteen i Representantenes hus, demokraten Jerry Nadler, i en uttalelse natt til mandag.

Han varsler at komiteen skal sette i gang med å granske det som har skjedd.

– Jeg har instruert mine ansatte i å begynne dette arbeidet uten forsinkelser.

Det vakte oppsikt i forrige uke da New York Times meldte at USAs justisdepartement tidlig i Donald Trumps presidentperiode hadde stevnet teknologigiganten Apple for å få utlevert data fra medlemmer av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Demokratene Adam Schiff og Eric Swalwell, som begge er uttalte Trump-kritikere, har bekreftet at de hadde fått beskjed fra Apple om at dette gjaldt dem.

Bakgrunn: Raser mot Trump-administrasjonen: – Et fryktelig maktmisbruk

Tidligere var det kjent at departementet hadde beslaglagt data tilhørende flere journalister – alt i det amerikanske medier omtaler som en intens jakt på de anonyme kildene bak nyhetssaker som dukket opp tidlig i Trumps presidentperiode, og som handlet om påståtte forbindelser med Russland.

NY SJEF: USAs justisminister Merrick Garland under en pressekonferanse 11. juni. Mandag lovet han at reglene for uthenting av informasjon om kongressmedlemmer skal endres. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Apple sier ifølge NTB at de ble stevnet for informasjon om 73 telefonnumre og 36 mailadresser den 6. februar 2018, og at de samtidig ble nektet å informere de involverte.

– Må få vite omfanget

Senatets justiskomité er ifølge The Hill også i gang med å granske saken. De har bedt om navnene på personene som var ansvarlige for utleveringen av data fra Schiff og Swalwell. Senatets demokratiske flertallsleder Chuck Schumer har bedt de tidligere justisministrene William Barr og Jeff Sessions om å vitne i saken.

Også, Nancy Pelosi, demokratenes mektige leder i Representantenes hus, krever at de to justisministrene, som har avvist at de kjente til stevningene, må vitne.

– Det som administrasjonen gjorde, justisdepartementet, ledelsen til den tidligere presidenten, gikk lenger enn det selv Richard Nixon gjorde, sier hun til CNN, og henviser til Watergate-skandalen som førte til at Nixon måtte gå av.

Jerry Nadler i justiskomiteen i Representantenes hus skriver i sin uttalelse natt til tirsdag at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom tilfellene av data-uthenting.

– Men det er også en mulighet for at disse sakene kun er et første blikk inn i et koordinert forsøk fra Trump-administrasjonen på å gå etter president Trumps politiske motstandere. Hvis det er tilfelle, må vi få vite omfanget av dette massive maktmisbruket, få fjernet individene som var ansvarlige, og holde dem ansvarlige for deres handlinger.

les også Republikaner kastet ut fra delstatsforsamling: – Satt sikkerheten i fare

USAs justisdepartement, som nå ledes av Merrick Garland, har allerede varslet at de vil endre reglene for når de kan hente ut slik informasjon. De har også varslet at de er i gang med en intern gransking av hendelsen.

– Politiske eller andre upassende hensyn skal ikke spille en rolle i noen etterforskninger, sier han ifølge Reuters.

Republikansk motstand: – På vei til å bli en heksejakt

Republikanernes mektigste mann i Senatet, tidligere flertallsleder Mitch McConnell, er sterkt imot granskingen. Han mener justisdepartementet kan gjennomføre sin egen uavhengige gransking, og at Kongressen kan holdes utenfor.

– Justisdepartementet har makten til å etterforske kriminell atferd fra medlemmer av Kongressen og deres ansatte. Disse etterforskningen er underlagt strenge protokoller, sier han til New York Times mandag, og legger til at han mener det er skuffende at demokratene kritiserer tidligere justisminister William Barr for hendelser som skjedde før han tiltrådte.

– Dette er på god vei til å bli en heksejakt, sier han ifølge Politico.