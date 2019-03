OFFER: Atta Elayyan, her på et bilde fra 2016. Foto: PRIVAT/FACEBOOK

Avis: Atta Elayyan, landslagskeeper i futsal, drept under bønnestund

CHRISTCHURCH (VG) Atta Elayyan (33) er blant de 49 som mistet livet i terrorangrepet på New Zealand, ifølge avisen Stuff.

Litt over ett døgn er gått siden New Zealand ble rammet av det verste terrorangrepet i landets historie.

Elayyan, keeper for landslaget i futsal, også kalt Futsal Whites, og for herrelaget i Canterbury, er blant ofrene, skriver avisen Stuff.

Sidney Morning Herald og flere andre medier siterer nyheten om at Elayyan er død. Myndighetene på New Zealand har ikke ennå formelt identifisert de drepte.

33-åringen skal ha vært til fredagsbønn da han ble skutt og drept.

Elayyan er født i Kuwait, han er pappa til en liten jente, og var ifølge Stuff en populær mann innen tek-industrien på New Zealand. Han har gjentatte ganger figurert i pressen på New Zealand, blant annet i forbindelse med app-utvikling.

Futsal er en internasjonal betegnelse på innendørsfotball. I 2014 ble Elayyan kåret til «Årets futsal-spiller» på New Zealand.

På sin egen Facebook-side skriver Elayyan at han var direktør og grunnlegger av selskapet LazyWormApps Solutions, LWA. Der opplyser han også at han har gått på Christchurch Boys' High School.

Facebook-siden vitner om en aktiv og sporty familiemann.

NZ Football vil ikke kommentere dødsfallet overfor avisen, og begrunner det med at de ikke har fått det bekreftet fra politiet.

Flere navngitte

Etter hvert som de drepte blir identifisert, kommer navnene på ofrene i mediene. Mennesker fra en rekke nasjonaliteter er blant de døde.

Ali Akil, talsmann for Syrian Solidarity på New Zealand, bekrefter overfor The Guardian at Khaled Mustafa er blant de drepte. Han var i Linwood-moskeen med sine to sønner, som begge er skoleelever, da terroren rammet. Den ene sønnen (13) er skadet, den andre (16) savnet. Akil sier at Mustafas kone er sønderknust av sorg og fortvilelse.

Familien kom som flyktninger for få måneder siden.

– De overlevde grusomheter i Syria og kom til denne trygge havnen, bare for å bli drept på den mest skrekkelige måte, sier talsmannen.

Folket sørger

VG er på plass på New Zealand (artikkelen fortsetter under videoen):

Ved Masjid-moskeen i bydelen Linwood var det helt folketomt i gatene rundt den lille moskeen like før klokken 21.00 lokal tid, lørdag morgen norsk tid. Kun to politimenn som holder vakt ved veisperringene i duskregnet, og noen blomsterbuketter, vitner om at noe har skjedd der.

En politimann som ikke ønsket å si navnet sitt, fortalte VG at sperringene både der og ved den større Noor-moskeen, trolig blir fjernet i løpet av kort tid.

– Alle likene er nå fraktet vekk. De ønsket å gjøre det på en så verdig måte som mulig og det har derfor tatt tid. Noe som igjen har ført til at de muslimske begravelsene har blitt utsatt, sier han til VG.

Hosne Ara Parvin (42) ble skutt og drept mens hun forsøkte å redde ektemannen Farid Uddin, som satt i rullestol.

Nevøen Mahfuz Chowdury, som bor i Bangladesh (der Parvin kommer fra) bekrefter at tanten mistet livet i angrepet. – Hun kom ut fra kvinneområdet i moskeen, men ble skutt og drept på da hun prøvde å ta seg inn i herreområdet for å redde sin mann, sier nevøen ifølge The Independent. Ektemannen skal ha overlevd fordi andre i moskeen klarte å få ham i sikkerhet.