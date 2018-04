ANGREP YOUTUBE: Tre personer ble innlagt på sykehus etter skytingen i YouTubes hovedkvarter i San Bruno. Foto: AP / NTB scanpix

Politiet: YouTube-skytterens familie hadde ikke advart på forhånd

NTB

Publisert: 04.04.18 20:26

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-04T18:26:02Z

Politifolk som snakket med YouTube-skytteren noen timer før angrepet, sier at familien hennes ikke hadde advart om at hun kunne komme til å angripe selskapet.

Nasim Najafi Aghdams far har sagt at han meldte datteren savnet mandag fordi han ikke hadde fått kontakt med henne på to dager.

Politiet fant henne sovende i en bil på en parkeringsplass natt til tirsdag. Faren skal deretter ha advart politiet om at hun muligens ville oppsøke YouTube -hovedkvarteret.

Men onsdag uttalte politiet på Facebook at det ikke var kommet noen advarsel.

Nevnte aldri Youtube

I en 20 minutter lang samtale på stedet fortalte hun til politiet at hun hadde dratt hjemmefra på grunn av en familiekonflikt og at hun søkte ny jobb.

«På ingen tidspunkt» nevnte hun YouTube, og hun var «rolig og samarbeidsvillig», uttalte politiet.

Deretter snakket politiet med kvinnens far. Han ringte senere tilbake for å si at hun hadde lagt ut en rekke videoer om veganisme på YouTube og at hun var opprørt over noe selskapet hadde gjort.

skjøt tilfeldige

San Brunos politisjef Ed Barberini sier at hun tidlig på morgenen før angrepet besøkte en skytebane. Derfra dro hun videre til YouTube.

Hun tok seg inn i hovedkvarteret via parkeringsanlegget og skjøt tilfeldig mot flere mennesker.

– Hennes sinne mot YouTube er motivet vi har slått fast slå langt. Vi får se de kommende ukene om det kan dreie seg om en terrorhandling, sier han.

Kvinnen skjøt og såret tre mennesker før hun drepte seg selv. To av ofrene er nå utskrevet. En 36 år gammel mann er fortsatt innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Denne artikkelen handler om Youtube

Våpen

Skyting