Politimenn slipper tiltale etter at de skjøt Alton Sterling (37)

Publisert: 28.03.18 00:20

UTENRIKS 2018-03-27T22:20:24Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Videoen av de to hvite politimennene som skjøt og drepte afroamerikaneren Alton Sterling (37) skapte sjokkbølger i USA sommeren 2016. I dag blir det klart at de to slipper tiltale.

Natt til 5. juli for snart to år siden stod Sterling utenfor en kiosk i Baton Rouge i delstaten Louisiana hvor han solgte CD-plater, da to politibetjenter kom opp til ham. De hadde fått tips om at en mann skal ha truet noen med pistol.

Et basketak oppstod mellom Sterling og de to politimennene. Mindre enn halvannet minutt senere lå han døende på bakken etter å ha blitt skutt flere ganger både i brystet og ryggen mens han allerede lå på bakken.

Sterling skal selv ha vært bevæpnet med pistol, men denne skal ha ligget i lommen da politiet la ham i bakken.

I etterkant av drapet på Sterling og en annen svart amerikaner, Philando Castile (32), som også ble skutt av politiet, oppstod det kraftige demonstrasjoner flere steder i USA . Blant annet i Dallas der en rekke politibetjenter ble skutt og drept .

Ikke nok bevis

Nå frykter mange nye demonstrasjoner. Tirsdag avgjorde nemlig delstatsjustisminister i Louisiana, Jeff Landry, at det ikke vil bli tatt ut tiltale mot de to politimennene.

– Denne avgjørelsen ble ikke tatt lett på, sier han på en pressekonferanse.

Landry forklarer at det ikke finnes nok bevis for at de to politimennene gjorde noe galt til at det kan forsvarers å ta ut tiltale.

Dermed har han kommet til samme konklusjon som Justisdepartementet kom til i fjor, da de besluttet å ikke ta ut føderal tiltale mot politimennene. Begrunnelsen var også den gang at det ikke var tilstrekkelig bevist at de to hadde brutt Sterlings borgerrettigheter.

Kravene for å ta ut slik tiltale mot politimenn er høye, og krever at påtalemyndigheten kan bevise at deres intensjon i gjerningsøyeblikket.

Det var etter denne avgjørelsen fra Justisdepartementet at Landry besluttet at delstaten også skulle gjennomføre en gransking for å se om de kunne ta ut tiltale.

«Jeg kommer til å drepe deg»

Sterling-familiens advokat, Chris Stewart, sier ifølge Washington Post at det finnes bevis for at en av de to politimennene i starten av basketaket med Sterling skal ha holdt pistolen sin til Alton Sterlings hode og sagt «Jeg kommer til å drepe deg!»

I videoen av hendelsen kan man se politiet be Sterling plassere hendene på taket av bilen. Da han ikke gjør dette umiddelbart, holder en av de to politimennene pistolen sin mot Sterlings hode, mens den andre bruker en elektrosjokkpistol på ham.

Kort tid etterpå ligger Sterling på bakken med begge de to politimennene oppå seg. Da roper en av de to politimennene «han har en pistol!»

Deretter hører man skudd.

Familien til Sterling har reagert med sinne på at de to politimennene slipper tiltale.

– Denne avgjørelsen er en skam, sier Sandra Sterling, den dreptes tante.

Familien vurderer nå å gå til sivilt søksmål.

Får mindre oppmerksomhet

Nyheten om at det ikke blir tatt ut tiltale i Sterling-saken kommer samtidig som en annen sak der hvite politimenn har skutt og drept en afroamerikansk mann får oppmerksomhet i USA. Tidligere denne måneden ble Stephon Clark (22) drept i hagen til bestemoren sin. Politiet trodde han hadde en pistol i hånden. Det viste seg å være en mobiltelefon .

Ifølge Washington Post har ikke tallet på tilfeller der politiet skyter og dreper gått ned de siste årene, men siden sommeren 2016 har langt færre slike tilfeller fått oppmerksomhet i mediene.

Det er sjelden slike saker ender med tiltaler og enda sjeldnere det ender med dom mot politibetjenter. Forrige ikke ble det imidlertid kjent at en politibetjent i Minnesota blir tiltalt for drap på en ubevæpnet australsk kvinne . Hun var hvit. Politimannen var svart.

For ni måneder siden ble politiet frikjent for drapet på Philando Castile i samme delstat. Han var svart. Politimannen var hvit.

