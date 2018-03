DEMONSTRERER: Møte mellom demonstranter og politi førte til at 89 personer ble skadet og fire arrestert. Foto: Felipe Dana / TT / NTB scanpix

Store protester i Catalonia etter pågripelsen av Puigdemont

Publisert: 26.03.18 08:20

Tusenvis tok til gatene i den spanske regionen av Catalonia søndag kveld for å demonstrere mot arresten av ekspresident Carles Puigdemont.

Puigdemont ble pågrepet av politiet på grensen mellom Tyskland og Danmark søndag formiddag.

Møte mellom demonstranter og politiet førte til at 89 mennesker ble skadet, skriver BBC. Ifølge NTB var åtte av dem politifolk, og minst 14 ble pågrepet.

Det skal ha vært rundt 55 000 demonstranter i gatene i Barcelona som ropte «Freedom for the political prisoners» og «This Europe is shameful», ifølge det spanske nyhetsbyrået EFE.

De skal ha samlet seg foran EU-kommisjonenes lokaler og det tyske konsulatet. I tillegg skal det ha vært protester i flere mindre byer i den katalanske regionen.

Fakta Fakta om krisen mellom Catalonia og Spania: 1. oktober 2017: Det avholdes folkeavstemning i Catalonia om løsrivelse fra Spania, selv om spanske myndigheter på forhånd har erklært avstemningen lovstridig. 90 prosent stemmer for løsrivelse, men deltagelsen er bare på 43 prosent av de stemmeberettigede. .

27. oktober 2017: Regionforsamlingen i Catalonia stemmer for løsrivelse fra Spania. Samme dag oppløser Spanias statsminister Mariano Rajoy regionforsamlingen og regionregjeringen og utskriver nyvalg i Catalonia.

31. oktober 2017: Den avsatte selvstyrepresidenten, Carles Puigdemont, dukker opp i Belgia, dagen etter at det er utstedt arrestordre på ham i Spania.

3. november: En spansk domstol utsteder europeisk arrestordre mot Puigdemont og fire tidligere ministre, som har reist til Belgia sammen med ham. Den europeiske arrestordren blir senere trukket tilbake.

21. desember 2017: Det avholdes valg i regionen. Ciudadanos, som er imot løsrivelse, blir det største parti. Men separatistenes partier får flertall med 70 av i alt 135 seter i regionforsamlingen.

19. januar 2018: Det blir kjent at Puigdemont skal forlate sitt eksil i Belgia for første gang for å besøke København.

21. januar 2018: Den spanske påtalemakten opplyser at Spania vil kreve at Puigdemont blir anholdt og utlevert hvis han reiser til Danmark.

22. januar 2018: Puigdemont lander i København, hvor han etter planen skal holde et foredrag på Københavns Universitet og møte en gruppe folketingspolitikere.

22. mars 2018: Puigdemont lander i Finland der han møtte finske politikere i nasjonalforsamlingen og holdt et foredrag ved universitetet i Helsingfors dagen etter.

23. mars 2018: En spansk dommer fornyer arrestordren på Puigdemont. Finske myndigheter ber dagen etter om flere opplysninger fra Spania. Samme dag forlater Puigdemont Finland, uten at finske myndigheter kunne si hvordan det skjedde.

25. mars 2018: Puigdemont blir pågrepet av tysk politi på grensen mellom Danmark og Tyskland. Kilde: NTB (Ritzau, AFP, Reuters, DPA, BBC, politico.eu og The Economist)

Demonstrantene kastet forskjellige objekter mot politiet. Politiet skal ha svart med å ta i bruk batonger og avfyre varselskudd.

1 av 4 TUSENVIS DEMONSTRERTE: 55 000 mennesker tok til gatene i Barcelona for å protestere mot arresten. Felipe Dana / TT / NTB Scanpix

Internasjonal arrestordre

Pågripelsen av Puigdemont var basert på en europeisk arrestordre sendt ut av spanske myndigheter. Han er siktet for oppvigleri, underslag og opprør i forbindelse med katalanernes forsøk på å løsrive seg fra Spania .

Da flyktet han fra Spania og har i den siste tiden levd i eksil i Belgia. Han var på vei hjem fra en foredragsrunde i Finland da han ble pågrepet på grensen mellom Danmark og Tyskland.

Sentralmyndighetene i Madrid vil nå begjære han utlevert til Spania, ifølge NTB.

Han blir fremstilt for varetektsfengsling mandag.

