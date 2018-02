STRID: USAs president Donald Trump og FBI er dypt uenig om et kontroversielt republikansk notat om Russland-etterforskningen. Til høyre er etterforsker Robert Mueller, som leder Russland-etterforskningen. Foto: SAUL LOEB, AFP/NTB SCANPIX

Trump hamrer løs mot FBI

Publisert: 02.02.18 16:50

UTENRIKS 2018-02-02T15:50:28Z

USAs president Donald Trump anklager FBI for å politisere den pågående Russland-etterforskningen.

Et omstridt notat om den pågående Russland -etterforskningen, som er skrevet av staben til republikaneren Devin Nunes, har skapt politisk tordenvær i Washington.

Nunes, som er regnet som en nær alliert av landets president Donald Trump, er lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Trump har varslet at han fredag vil gi grønt lys for å offentliggjøre notatet . Fredag morgen lokal tid tar han til Twitter og raljerer mot FBI og Justisdepartementet .

– Den øverste ledelsen og etterforskerne i FBI og Justisdepartementet har politisert den hellige etterforskningen til fordel for demokratene og mot republikanerne, noe som for bare kort tid siden ville vært utenkelig, skriver han blant annet.

Omstridt innhold

Republikanerne hevder at dokumentet, som skal være en sammenfatning av et hemmelig dokument på flere tusen sider fra kongressgranskingen, avslører at FBI og Justisdepartementet står bak en sammensvergelse mot Trump.

FBI uttrykker «dyp bekymring» over notatet i en uttalelse, og hevder at viktig informasjon er utelatt og at de ikke har hatt nok tid til å gå gjennom det.

Det var i januar i fjor at Representantenes hus besluttet å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Trumps medarbeidere i forbindelse med 2016-valget.

Trump har sagt han skal frigi notatet fredag, noe som blir møtt med motstand blant annet blant demokratene. De ser på notatet som et forsøk på å diskreditere Russland-etterforskningen.

I notatet blir det blant annet fremmet påstander om at FBI har misbrukt makten sin og er partiske i sin etterforskning.

I notatet blir det blant annet rettet anklager mot FBI som går ut på at byrået har drevet urettmessig overvåking i en tidlig fase av etterforskningen.

Russland-etterforskningen har vært preget av kaos fra begynnelsen av. Senest i januar skrev New York Times at Trump ønsket å sparke spesialetterforsker Robert Mueller.

Advarer mot offentliggjøring

Justisdepartementet har også advart mot at notatet blir offentliggjort. Storavisen Washington Post skrev tidligere denne uken at høytstående tjenestemenn i departementet har advart stabsjef i Det hvite hus , John F. Kelly, mot offentliggjøringen.

CNN meldte torsdag at det blant enkelte i Det hvite hus nå er en reell frykt for at Wray, som ble håndplukket av Donald Trump, vil si opp jobben dersom notatet blir offentligjort.

Blant andre visejustisminister Rod J. Rosenstein har uttrykt at det kan skade USA hvis notatet blir offentliggjort.

Ifølge Trump er det «100 prosent» sikkert at notatet blir offentliggjort.

Lederen av etterretningskomiteen, Devin Nunes, slår på sin side tilbake mot FBI-kritikken og kaller den i en uttalelse for «falsk».