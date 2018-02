ENDELIG: Cyril Ramaphosa var mannen Nelson Mandela ha som sin etterfølger. 24 år etter vil blir Mandelas ønske endelig oppfylt. Ramaphosa ser ut til å lykkes i å manøvrere president Jacob Zuma ut av sør-afrikansk politikk. Foto: REUTERS

Mandelas favoritt skal rydde opp i Sør-Afrika

Publisert: 12.02.18 13:46

Når president Jacob Zuma om kort tid er historie i sør-afrikansk politikk, har Cyril Ramphosa en stor opprydningjobb å ta fatt på etter syv års vanskjøtsel under Zuma-regimet.

Politisk og økonomisk har Sør-Afrika lenge vært på vei mot stupet.

Mandag blir det klart om president Zuma trekker seg frivillig eller om parlamentet i løpet av de to neste ukene må stemme over et mistillitsforslag mot presidenten.

Det avgjøres i et møte i eksekutivkomiteen i ANC i ettermiddag. Det betyr i så fall at Jacob Zumas tid som president i Sør-Afrika er over.

Mange mente Zuma burde ha kastet inn håndkleet allerede da Cyril Ramphosa ble valgt til ny partileder i ANC i desember.

Regjeringspartiet ANC har vært enerådende i sørafrikansk politikk siden 10. mai 1994. Da vant Nelson Mandela og ANC en overveldende seier ved det første frie demokratiske valget i Sør-Afrika. Den hvite apartheid-regjeringen gikk da over til å bli ett av det svarteste kapitlene i landets historie.

Høstet ros og respekt

Den som i hovedsak fikk æren for at forhandlingene mellom ANC og apartheid-regimet i 1993 og 1994 endte uten blodsutgytelse og foregikk i en noenlunde fredelig atmosfære, var ANC-medlem og fagforeningsleder Cyril Ramaphosa.

Hans diplomatiske egenskaper høstet ros og innga respekt langt inn i apartheid-regimets rekker. Nelson Mandela syntes veldig godt om sin forhandlingsleder, og det er blitt hevdet fra flere hold at Ramaphosa var mannen Mandela så som sin etterfølger som Sør-Afrikas president.

Men her veide partiets ord tyngre enn Mandelas: ANC ønsket at Tabo Mbeki skulle bli visepresident og i 1999 president. Og slik ble det. Zuma etterfulgte Mbeki i 2010.

783 anklager om korrupsjon

Misnøyen med Jacob Zuma har vært stor i hele hans regjeringstid, men han har gang på gang sluppet unna. Som slu taktiker og en korrupt maktpolitiker, mangler Zuma sitt sidestykke i Sør-Afrika. Men nå er det trolig.

Presidenten har 783 korrupsjonsanklager hengende over hodet. De er relatert til en av Sør-Afrikas største industriskandaler på 1990-tallet, en gigantisk våpenhandel mellom Sør-Afrika og Frankrike.

Jacob Zumas tette omgang med den indiske Gupta-familien har også vært gjenstand for politietterforskning med sterke politiske overtoner. Gupta-familien driver et multimilliard-forretningsimperium, som gjennom president Zuma har skaffet seg stor politisk innflytelse i Sør-Afrika.

Forlanger amnesti

Det er dette Jacob Zuma nå prøver å få en avtale med ANC-ledelsen om. Presidenten forlanger amnesti for alt han er anklaget for å ha begått av ulovlige handlinger, og det samme for familien sin og et knippe av sine nærmeste forretningspartnere.

– Zuma har ydmyket ANC nok nå. Vi må få en slutt på dette i løpet av mandagen, sa et medlem av partiets øverste beslutningsorgan, NEC, National Executive Commitee, til nyhetskanalen News24.

Selv om ANC-møtet mandag bestemmer seg for at president Zuma må trekke seg, kan han med loven i hånd nekte å gjøre det.

– NEC har ingen juridisk myndighet til å avsette presidenten, sier professor i politikk, Mcebisi Ndletyana ved Universitetet i Johannesburg til nyhetsbyrået, AFP.