FANGELEIR: Brakker og gjerder står fortsatt rundt konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz 2, Birkenau i Polen. Foto: Jan Ovind, VG

Avslørte nynazister med skjult kamera

NTB

Publisert: 27.01.18 07:32

UTENRIKS 2018-01-27T06:32:53Z

En undercover avsløring av polske nynazister som feirer Adolf Hitlers fødselsdag, vekker harme dagen før minnedagen for holocaust-ofre.

De sterke reaksjonene kom etter at den polske TV-kanalen TVN24 fredag viste en dokumentar med polske nynazister som feiret Hitlers fødselsdag. Markeringen fant sted i fjor vår.

Med skjult kamera fanget TV-kanalen bilder av unge menn i SS-uniformer som spikret opp hakekors på trær i skogen, kun 53 kilometer fra Auschwitz . Det ble skålt for Hitler, og det var også hengt opp et bilde av ham.

Hitlers regime drepte flere millioner mennesker i konsentrasjonsleirer og bombet flere byer i Polen.

Fengslinger

Statsminister Mateusz Morawiecki uttalte at «å propagandere fascismen, tråkker på minnet til våre forfedre og deres heltemodige kamp for et Polen som er helt fritt for hat». Morawiecki har i ettertid også tatt til orde for et strengere lovverk mot den type handlinger.

Ekstremistene som hyllet Hitler har også fått flere andre ledere i Polen til å fordømme fjorårets opptrinn. Allerede er det innledet en etterforskning som har ført til seks fengslinger og konfiskering av fascistisk utstyr og ammunisjon.

– Må bli utryddet

Den polske presidenten Andrzej Duda fikk spørsmål om debatten som går i hjemlandet da han var til stede på toppmøtet i Davos.

– Det er ikke plass i Polen for å glorifisere Adolf Hitler, som med sine ordre sto bak at 6 millioner polakker ble drept, sa Duda.

– En slik oppførsel må bli utryddet med all vår styrke, la han til.

Den internasjonale Holocaustdagen blir markert i store deler av verden lørdag. 27. januar 1945 ble fangene i konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau befridd av sovjetiske soldater. I 2005 vedtok FNs hovedforsamling at dagen skal være en internasjonal minnedag for holocaust.