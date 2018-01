STOLER PÅ PUTIN: President Donald Trump i samtale med president Vladimir Putin i Danang, Vietnam, 11. november 2017. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV, SPUTNIK

Rapport: Slik prøver Russland å undergrave vestlige demokratier

Publisert: 11.01.18 07:16

UTENRIKS 2018-01-11T06:16:09Z

En rapport skrevet på oppdrag fra Demokratene i utenrikskomitéen i det amerikanske senatet advarer mot økt russisk innblanding i hele Europa, og konkluderer med at president Donald Trump ikke har gjort noe for å hindre at USA igjen skal bli offer for Kremls innblanding.

I rapporten redegjøres det for hvordan Russland har blandet seg inn og forsøkt å destabilisere og undergrave demokratiet i en rekke europeiske land siden USA -valget i 2016. Trump får personlig kritikk for å ha unnlatt å møte denne trusselen.

– Aldri før har en amerikansk president ignorert en så alvorlig og voksende trussel mot USAs nasjonale sikkerhet, sier senator Ben Cardin ifølge AP.

President Trump har foreløpig vist lite tegn til personlig interesse i å gjøre noe med Russlands aktiviteter. Etter at Trump møtte Putin på en reise til Asia i november, uttalte Trump at Putin «sa at han ikke hadde blandet seg inn», og la til: «Jeg tror virkelig på det når han forteller meg det, han mener det», skriver Associated Press.

Maryland-senatoren sier den 200 sider lange rapporten er bygget på både republikanske og demokratiske idéer, og at han har bestilt rapporten for å vise det amerikanske folket omfanget av den russiske presidenten Vladimir Putins forsøk på å undergrave vestlige demokratier.

– Vi visste etter 2016-valget at vi var sårbare, men 2016-valget var bare en liten del av Putins plan om å forsøke å ødelegge demokratiske institusjoner, sa Cardin på rapportlanseringen i Washington, D. C. onsdag.

Her kan du laste ned rapporten som PDF-fil (ekstern lenke)

– Asymmetrisk angrep på demokratiet

Rapporten, som i stor grad baserer seg på åpne kilder i tillegg til intervjuer med europeiske diplomater og regjeringskilder, tegner et dystert bilde av et Europa som er utsatt for russisk inntrengning. Det beskrives hvordan Russland i en årrekke har utført cyberangrep, desinformasjonskampanjer, hemmelige sosiale medier-operasjoner, finansiert ytterliggående politiske grupper, korrupsjon og i ytterste konsekvens gjort forsøk på attentater og militæroperasjoner som har destabilisert vaklende demokratier i Ukraina og Georgia.

Russlands aktiviteter karakteriseres som et «asymmetrisk angrep på demokratiet», og det beskrives hvordan valg i land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland har vært utsatt for Kreml-støttet hacking, sosiale medier-trolling og finansiering av ekstreme politiske grupper.

– Kan lære av Norden

De nordiske landene, deriblant Norge, omtales i rapporten som et av Russlands «favoritt-mål» for Kremls propagandamaskineri når den ønsker å fremstille «Vestens moralske forfall».

Samtidig beskrives de nordiske landene ifølge rapporten som «eksemplariske» i å fremvise «sterk immunitet» mot russiske, skadelige operasjoner.

«De nordiske samfunnene fungerer med ekstremt lave nivåer av korrupsjon og innbyggerne har høy tillit både til sine myndigheter og sine medborgere - betydelige faktorer i deres relative immunitet mot Kremls bestrebelser.»

Det påpekes også at de nordiske landene har anerkjent de nye hybride truslene fra Russland og andre aktører, og at de har tatt beundringsverdige og effektive steg for å møte truslene ikke bare i egne land, men også blant allierte og partnere i EU og NATO.

«USAs regjering burde arbeide tett med de nordiske statene både for å bistå deres innsats og for å lære hvordan deres handlinger og metoder kan anvendes for å bygge motstandskraft her i USA».