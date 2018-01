Frode Berg sitter fengslet i Moskva, anklaget for spionasje. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Foto: Privat / NTB scanpix

Bergs advokat: – Han er ikke mistenkt for å ha mottatt hemmelig informasjon

NTB

Publisert: 18.01.18 16:58 Oppdatert: 18.01.18 18:34

Spionsiktede Frode Bergs skal ikke ha vært i besittelse av hemmelig materiale da han ble arrestert i Russland, opplyser Bergs norske advokater.

Frode Bergs norske advokater har fått tilgang til deler av etterforskningsmaterialet den russiske sikkerhetstjenesten FSB har bygget saken sin på, melder TV 2 torsdag.

Ifølge dem skal ikke Berg være mistenkt for å ha mottatt hemmelig informasjon.

– Det vi vet er at Frode Berg ikke, i hvert fall ut fra innledningen til etterforskningen, ikke er mistenkt for å ha mottatt noen form for hemmelig informasjon, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til kanalen.

Russisk advokat i møte med sikkerhetspolitiet

– I dag skal jeg til FSBs etterforskningsavdeling for å bli kjent med grunnlaget for spionanklagene mot norske Frode Berg. Ettersom jeg i den forbindelse vil måtte signere en taushetserklæring, vil jeg ikke åpent kunne kommentere videre utvikling i saken, skriver advokat Ilja Novikov på Facebook torsdag ettermiddag.

De norske advokatene fikk tilgang til materialet etter at Bergs russiske advokat Ilja Novikov tidligere torsdag var i møte med det russiske sikkerhetspolitiet.

Det eneste håndfaste beviset det russiske politiet skal ha for spionasjeanklagen er pengesummen på 3.000 euro Berg hadde med seg til Moskva. Etter å ha sett på materialet mener Bergs norske advokater at sjansen for at Berg løslates er styrket, skriver TV 2.

Innlegget om Bergs situasjon på advokatens profil er omfattende ettersom advokaten ikke vil kunne si noe mer etter møtet.

– I tiden framover vil jeg henvise alle spørsmål til dette innlegget, skriver Novikov.

Svarer på spørsmål

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg (62) ble arrestert 5. desember i Moskva, mistenkt for spionasje. Han ble pågrepet med 3.000 euro i kontanter.

Berg er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Det er den russiske borgeren, tidligere politimann Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.

Advokat Novikov refererer til spørsmål han har fått om saken og at innlegget på Facebook er svarene han har til dem. Tidligere har advokaten uttalt at han regner med at Berg blir sittende i varetekt i Moskva til saken kommer for retten, tidligst før sommeren.

– Skulle sende brev

Blant annet skal det ha blitt hevdet i russiske medier at Berg jobbet for amerikanske CIA, men dette tilbakeviser advokaten og sier at nordmannen bare er mistenkt for å ha drevet etterforskning for Norge.

– Alt Berg skal ha gjort, ifølge etterforskerne, var å sende brev gjennom det russiske postvesenet, angivelig med spioninstrukser og penger til en russer kalt Z, skriver Novikov.

Han sier Berg aldri i så fall aldri har truffet adressaten på konvoluttene, bare at han fikk dem med seg fra Oslo av en kvinne ved navn Natalia. Konvoluttene skulle postlegges til mottakeren i Moskva. Berg skal ha reagert på at kvinnen ville sende penger på denne måten, men tenkte aldri på at tjenesten kunne utgjøre noen risiko for ham.

– Ingen eventyrer

Advokat Novikov sier det ikke er noe ved Frode Berg som skulle tale for at han er en spion. Han viser til at klienten er 62 år, pensjonist og har fem barnebarn, og at han absolutt ikke minner om noen eventyrer.

– Han godtok med en gang etter pågripelsen å la seg avhøre. Han forklarte seg åpent til etterforskerne. For meg er det mulig at Berg har blitt utnyttet, skriver Novikov.

Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, arbeider med å finne ut hvem det var som spurte nordmannen om å sende konvoluttene med penger. og om vedkommende arbeider for norske myndigheter. Samtidig vil ikke Novikov utelukke at Berg er blitt utsatt for en provokasjon. Han trekker en parallell til en sak der en ukrainsk mann i 2015 ble dømt for spionasje i Russland etter en provokasjon.

-Kurer, ikke spion

Ifølge advokaten er det ikke noe ved Bergs rolle som taler for at han har vært spion. Etter hva etterforskere har sagt, skal nordmannens rolle ha vært som kurer, og bare én vei fra Norge til Russland.

-Hvem som skulle motta eventuelle svarbrev, er ukjent, og ingen sier at det var Berg, skriver Novikov.

Representanter for Utenriksdepartementet besøkte Berg i fengselet 27. desember. Da sa han at han syntes situasjonen var krevende, men at han ble godt behandlet. Hva som er gjort fra norsk side etter dette, er ikke offentlig kjent.