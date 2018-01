Tilbyr norsk meglerhjelp i Nord-Korea

Publisert: 11.01.18 20:50

UTENRIKS 2018-01-11T19:50:27Z

WASHINGTON (VG) Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge er klar til å tilrettelegge for samtaler med Nord-Korea, dersom partene ønsker det.

Mandag drar Søreide til Vancouver i Canada på et internasjonalt toppmøte om Korea.

VG meldte i forrige uke at Søreide er invitert med fordi Norge deltok i Korea-krigen på 50-tallet med NORMASH, et norsk militært feltsykehus.

Norge beredt

Søreide sier nå til VG i Washington at det norske fredsmegler-apparatet er klare til innsats dersom det kommer en anmodning:

– Vi har ikke fått en slik forespørsel, men er beredt til det om partene ber om det, sier utenriksministeren.

Det var dagen derpå i USAs hovedstad etter statsminister Erna Solbergs møte med Donald Trump på onsdag.

Les også: Trump hyllet norske helter

Møtte Tillerson

Mens Solberg reiste hjem til regjeringsforhandlinger på Jeløy, ble Søreide tatt imot i State, det amerikanske utenriksdepartementet, av utenriksminister Rex Tillerson.

Søreide mener det er positivt at Nord- og Sør-Korea nå har begynt å snakke sammen:

– Det som har skjedd der de siste dagene har gitt noen positive håp og signaler om at det i alle fall er dialog.

– Men det skygger ikke det faktum at Nord-Korea har skaffet seg kjernefysiske kapasiteter som ikke bare er en trussel i regionen, men også en global trussel. Og det må det internasjonale samfunnet håndtere, sier utenriksministeren.

Meldte om norske møter

I fjor høst meldte japanske medier at representanter for Nord-Korea og USA skulle møtes i Norge – for andre gang på noen måneder. Dette ble imidlertid aldri offisielt bekreftet.

– Vi kommenterer ikke detaljer om hva vi gjør på forsoningsområdet, sier Søreide.

– Hva kan Norge bidra med på Korea-toppmøtet i Canada?

– Det viktigste for oss er å hjelpe til å finne gode politiske og diplomatiske løsninger som gjør at man får stoppet utviklingen av kjernefysiske kapasiteter i Nord-Korea. Vi bidrar som et av få land på det humanitære området der, med matvarehjelp og vi støtter det internasjonale Røde Kors som er inne i Nord-Korea. Dette er hjelp det har vært viktig å opprettholde, sier Søreide.

Også USAs president Donald Trump mener nå at det kommer positive signaler fra den koreanske halvøya.

På pressekonferansen med Erna Solberg onsdag sa han at USA har problemer med Nord-Korea fortsatt, men la til at det foregår «gode samtaler».

Les også: Nord-Korea sender OL-tropp til nabolandet

– Jeg ser mye bra energi, og det liker jeg godt, sa Trump, som samme morgen hadde snakket med Sør-Koreas president Moon Jae-Ing.

– Han hadde noen virkelig gode møter, og hans representanter hadde et godt, godt møte. Og jeg fikk gode tilbakemeldinger fra det. Så forhåpentligvis kommer det mye godt ute av dette, sa Trump.

Det er andre toner enn da han ba sin utenriksminister Rex Tillerson om å avslutte diplomati mot Nord-Korea fordi han da «kastet bort tiden».