4.400 år gammelt gruvedriftskontor funnet i Egypt

Publisert: 11.01.18 19:03

Ruiner av to bygninger som ble brukt som administrasjonssenter for å organisere gruvedrift i Egypt for over 4.400 år siden, er blitt avdekket sør i landet.

Funnet ble gjort av et team arkeologer fra USA og Egypt i Tal Edfu-området nord for byen Aswan i det sørlige Egypt.

Den ene bygningen var fra tidsepoken da farao Djedkare hersket over landet for over 4.400 år siden, kunngjorde Egypts arkeologidepartement torsdag. Den andre bygningen er fra det sjette dynastiet som hersket fra år 2.323 før Kristus til år 2.135 før Kristus.

– Komplekset består av to massive bygninger som inneholder mange rom og som ennå ikke er ferdig utgravd, sier antikvitetsminister Ayman Ashmawy til AFP.

Utvinning av kobber

– Bygningene ble brukt som administrative sentre for gruvelagene som ble sendt ut i den østlige ørkenen for å lete etter gull, kobber og edelsteiner, sier han videre.

Arkeologlaget har avdekket et stort antall segl som «ble brukt til å forsegle alt som ble utlevert og innlevert til lager», i tillegg til korrespondanse mellom tjenestemenn og faraoen, opplyser Ashmawy.

Ifølge historikere var farao Djedkare Isesis periode kjent for ekspedisjoner for å utvinne råmaterialer, og særlig kobber, fra den sørlige delen av Sinai-halvøya.

