I CANADA: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide er i Vancouver for å diskutere Nord-Korea. Foto: JOSTEIN MATRE/VG

Eriksen Søreide frykter misforståelser og uhell i Nord-Korea-krisen

Publisert: 16.01.18 09:29

UTENRIKS 2018-01-16T08:29:10Z

VANCOUVER (VG) Etter en middag med 19 kolleger i Canada forteller Norges utenriksminister at potensialet for misforståelser og uhell skaper en «betydelig bekymring» i det internasjonale samfunnet.

– Det er med uro man ser på utviklingen. Det er en grunn til at 20 land samles her i Vancouver, og det er en grunn til at NATO har engasjert seg. Det er lite som skal til for at misforståelser, eller uhell, oppstår. Det skaper betydelig bekymring.

Det sier Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide da VG sammen med Dagbladet møter henne sent mandag kveld, lokal tid, i en hotellobby bare et steinkast unna Vancouver Convention Center.

Der skal de 20 landene altså gjennomføre et formelt møte om Nord-Korea -krisen tirsdag kveld, norsk tid. Nå kommer statsråden fra en middag med de samme kollegene. Der har de snakket mer uformelt sammen, men som utenriksministeren påpeker er det ofte vel så mye i slike settinger de viktige tingene blir diskutert.

– Det er viktig å understreke alvoret i situasjonen, men under middagen var det en tydelig vektlegging av at man MÅ finne en diplomatisk løsning. Det er ingen alternativer til det, sier Eriksen Søreide.

Global trussel

Bakgrunnen for at Norge er invitert til Vancouver for å diskutere sikkerhet og stabilitet på Korea-halvøyen er at vi hadde et feltsykehus, NORMASH, i Korea mellom 1951 og 1954, under det som er kjent som Koreakrigen mellom Nord-Korea og Sør-Korea.

Nå gjenoppstår alliansen fra Korea fra 65 år tilbake, under navnet «Vancouver-gruppen». Det er Canadas utenriksminister Chrystia Freeland og USAs utenriksminister Rex Tillerson som har invitert Norge og en rekke andre land som deltok i Korea-Krigen på 50-tallet, til toppmøtet på den kanadiske vestkysten.

Blant landene som deltar er Sør-Korea, Japan, India, Storbritannia, Frankrike og Tyrkia.

Med på middagen var også USAs forsvarsminister James Mattis og hans kanadiske kollega Harjit Sajja. Ifølge vår egen utenriksminister snakket de om utviklingen i Nord-Koreas atomkapasitet.

– Noe av dette er gradert, men det jeg kan si er at det har skjedd mye på kort tid. Jeg tror ikke noen med sikkerhet kan si nøyaktig hvor langt de har kommet, men prøveoppskytingene viser at det ikke lenger er noen tvil om at dette er en global trussel.

Hawaii-tabbe

NATO-sjef Jens Stoltenberg bekreftet overfor VG i desember at Nord-Korea nå har raketter som kan nå hele NATO-området, og alle land i Europa.

Raketter kan også nå USA. Derfor har man på Hawaii, som ligger mye nærmere Nord-Korea enn fastlands-USA, i lengre tid forberedt seg på hvordan man skal varsle befolkningen dersom en rakett kommer deres vei. I helgen gikk det fullstendig galt da en SMS der det stod at en rakett var på vei feilaktig ble sendt ut til alle på Hawaii.

Det tok, til blant annet Norges utenriksministers store overraskelse, hele 38 minutter før de lokale myndighetene fikk sendt ny SMS om at det var falsk alarm.

– Det var hjerteskjærende å se historiene om folk som hadde tatt et siste farvel med sine nærmeste, men det forteller oss noe om hvor nært og reell denne trusselen føles for mange, mener Eriksen Søreide.

Fire punkter

Statsråden lister opp fire punkter hun mener blir viktige fremover for at situasjonen ikke skal eskalere enda mer:

At det blir lagt press på Nord-Korea gjennom sanksjonene som er vedtatt. Hun tror ikke det vil bli diskutert ytterligere sanksjoner på dette møtet ettersom det er noe som hører hjemme i FNs sikkerhetsråd.

Kina må utøve det presset de kan i sterkere grad enn de gjør i dag. Statsråden tror likevel ikke at det faktum at Kina - og Russland for den del - ikke er med i «Vancouver-gruppen» vil gjøre møtet mindre effektivt.

Det må bygges tillit til dialog.

Nord-Korea må holde forpliktelsene og avtalene de inngår. Ifølge utenriksministeren skjer det altfor ofte at disse blir brutt. For eksempel har de meldt seg ut av ikke-spredningsavtalen.

Etter et møte med Tillerson i Washington, D.C. i forrige uke, fortalte Eriksen Søreide til VG at Norge er klar til å tilrettelegge for samtaler med Nord-Korea, dersom partene ønsker det. Foreløpig er det ikke kommet en forespørsel til Norge om konkrete bidrag.

Trump vs. Un

I forrige uke holdt Sør-Korea og Nord-Korea offentlige samtaler for første gang på over to år. De to nabolandene møttes igjen i går. Temaet for samtalene var de kommende vinterolympiske leker i Sør-Korea, som starter neste måned. Ine Eriksen Søreide gir uttrykk for nøktern optimisme.

– Det er bedre at man snakker sammen enn at man ikke gjør det.

– Hva med måten Kim Jung-Un og Donald Trump «snakker» til hverandre på. Hjelper den type retorikk der de kaller hverandre for ting som «Little Rocket Man», «Dotard» og snakker om hvem som har størst atomknapp?

– Jeg vil si at alt som bidrar til å minke spenningene er bra og alt som øker dem er ikke bra. Alle parter har et ansvar for at man ikke retorisk bringer kommunikasjonen til et nivå der den ikke bør være, svarer utenriksministeren.

Hun er likevel nøye med å påpeke at mye av den reelle dialogen finner sted på lavere nivåer enn de to statslederne.

– Det er helt normalt. Slik er det også når presidentene ikke heter Trump og Un, sier Eriksen Søreide, som advarer mot å tro at sistnevnte er irrasjonell.

– For ham handler det om å komme i en best mulig situasjon før forhandlingene. I hans kontekst er det snakk om regimets overlevelse.

