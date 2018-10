MAKABERT FUNN: Politiets etterforskere er her ved åstedet hvor kroppsdelene ble funnet i Kalix i Norrbotten Foto: Simon Eliasson / AFTONBLADET

Turgåer om skrekkfunnet i Sverige: – Jeg vil bare glemme det jeg så

Mannen i 70-årene var ute og luftet hunden da han oppdaget kroppsdeler i vannkanten.

Svensk politi slo full drapsalarm da de onsdag morgen fikk den noe uvanlige meldingen: Et hode, bein og armer var funnet ved elven i Kalix i Norrbotten.

Det var først uklart for politiet hvem kroppsdelene tilhørte, men på en pressekonferanse torsdag ettermiddag bekreftet politiet at de kjenner identiteten – og at det dreier seg om en mann.

Ifølge Expressen ble mannen identifisert ved hjelp av fingeravtrykk. De siterer kilder på at han nylig ble pågrepet for et mindre lovbrudd – og dermed havnet i politiets register. Ifølge avisen dreier det seg om en mann fra Øst-Europa.

Mannen som varslet politiet om det makabre funnet sier til Aftonbladet at kroppsdelene var lette å få øye på i vannkanten.

– Jeg går tur med hunden der hver dag, og det var da jeg så det, sier mannen i 70-årene, og fortsetter:

– Dette er så ekle saker, jeg vil helst bare glemme det. Det er best sånn.

Kort tid etter at han varslet politiet satte de i gang omfattende søk med helikopter, dykkere og krimteknikere. Mannen har selv vært inne til avhør, men er klar på at han helst ikke vil snakke om det.

– Dette er det verste man kan oppleve, sier han.

Politiet mener at de står overfor et parteringsdrap, og det foregår nå en intens klappjakt på den eller de som står bak. Politiet vil ikke kommentere hvor lenge kroppsdelene kan ha ligget der, men ber publikum om tips og opplysninger fra dagene før funnet ble gjort.