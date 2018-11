BLÅSER IKKE I VALG LENGER: Tammie Schafer brydde seg ikke så mye om stemmerett før, men har de siste årene lært masse om grunnloven og rettigheter. Nå vil hun ha stemmeretten tilbake. Foto: Thomas Nilsson / VG

1,5 millioner tidligere domfelte får tilbake stemmeretten i Florida

UTENRIKS 2018-11-07T03:10:12Z

WASHINGTON D.C. / OSLO (VG) Rundt halvannen million tidligere straffedømte i Florida vil automatisk få tilbake stemmeretten sin, takket være en folkeavstemning på stemmeseddelen under mellomvalget.

Publisert: 07.11.18 04:10

Rundt 65 prosent av velgerne stemte for å gi tidligere domfelte stemmeretten tilbake i Florida , melder Miami Herald . Lovendringen krevde minst 60 prosents oppslutning.

Lovendringen betyr at rundt halvannen million tidligere domfelte for alvorlige forbrytelser får tilbake stemmeretten, så frem de har sonet ferdig straffen sin. Lovendringen omfatter imidlertid ikke personer som er dømt for drap eller alvorlige seksualforbrytelser.

Hjemme hos Tammie Schafer og kjæresten Justin Rodriguez, som VG tidligere har skrevet om, var det bare glede da nyheten kom.

Klar til å synge fra hustakene

– Dette er en historisk dag. Vi har hatt en fantastisk støtte her i Florida. Tusen takk til alle som har stemt for at vi skal få tilbake stemmeretten vår, sier Schafer til VG.

Hun kan knapt vente på å få stemme i presidentvalget i 2020.

– Etter 15 år uten stemmerett skal jeg endelig få delta i et valg. Hvem vet hva vi endre neste gang, sier Schafer.

VG fortalte også historien til Lance Wissinger som krasjet bilen i fylla. Hans beste kompis døde momentant – og Lance satt over fire år i fengsel.

– Florida har gitt meg stemmen min tilbake. Dette er første steg på veien til å reparere et ødelagt system. Nå er jeg klar for å synge ut fra hustakene, sier Wissinger til VG.

Til fordel for afroamerikanere

Organisasjonen Sentencing Project estimerte i 2016 at 1,5 millioner tidligere domfelte har sonet ferdig, men likevel ikke har rett til å stemme – noe som utgjør 9,2 prosent av alle myndige personer i Florida.

Lovendringen vil gagne den afroamerikanske befolkningen mest, siden svarte i USA blir uproporsjonalt arrestert og fengslet. I 2016 sto 418.000 av delstatens 2,3 millioner svarte uten rett til å stemme på grunn av tidligere, ferdigsonede dommer. Dette utgjorde hele 17,9 prosent av alle myndige personer i denne demografiske gruppen.

Borgerrettighetsgruppen Florida Rights Restoration Coalition, som støttes av både demokrater og republikanere, samlet inn mer enn 800.000 underskrifter for å få en folkeavstemning over lovendringen på stemmeseddelen for mellomvalget 2018.

Restriksjoner

Flere høytstående republikanere i delstaten var imidlertid imot forslaget om lovendring, deriblant guvernør Rick Scott, som også er senatskandidat.

Florida var den delstaten som fratok flest tidligere domfelte retten til å stemme. Fremdeles er det to delstater, Kentucky og Iowa, som fratar domfelte stemmeretten. Bare i Maine og Vermont får folk stemme uavhengig av sitt kriminelle rulleblad, noe som betyr at innsatte i de to statene også kan stemme fra fengsel.

Amerikanske domstoler, inkludert høyesterett, har generelt opprettholdt restriksjoner mot å la domfelte stemme ved valg, med begrunnelse i det 14. grunnlovstillegg, som går ut på at myndighetene kan innskrenke stemmeretten på grunnlag av «deltagelse i opprør eller andre kriminelle handlinger».