KONDOLERER: Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har ringt til Khashoggis sønn for å kondolere, ifølge saudisk statspresse. Foto: Hassan Ammar / TT NYHETSBYRÅN

Drept i konsulatet: Hevder Kronprinsen har ringt Khashoggis familie

UTENRIKS 2018-10-22T07:27:35Z

Flere statsledere er skeptiske til Saudi-Arabias offisielle forklaring etter drapet på journalisten Jamal Khashoggi, og krever nærmere gransking.

Saudi-Arabia erkjente i helgen at journalisten Jamal Khashoggi ble drept i det saudiske konsulatet i Istanbul. Det kom etter å ha benektet kjennskap til forsvinningen i over to uker.

Den offisielle uttalelsen fra Saudi-Arabia er at Khashoggi døde i en slåsskamp i konsulatet. Søndag kalte utenriksminister Adel al-Jubeir drapet for «en fryktelig feiltagelse», og at saudierne begynte å etterforske forsvinningen etter meldinger fra Tyrkia.

Saudierne sier at de fortsatt ikke vet eksakt hvordan Khashoggi ble drept, eller hvor levningene hans befinner seg, men avviser at kronprins Mohammed bin Salman er involvert.

Ifølge det saudiske nyhetsbyrået SPA har både kong Salman og kronprinsen ha ringt Khashoggis sønn Salah for å uttrykke sine kondolanser.

Trump og Erdogan enige

Donald Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har diskutert drapet på telefon, meldte Tyrkias nyhetsbyrå Anadolu søndag kveld. De to er enige om at alle aspekter ved saken må bli oppklart, skriver byrået.

Det hersker stor skepsis blant verdens statsledere til forklaringene. Ifølge Washington Post mener også Donald Trump at Saudi-Arabia lyver om saken. Trump har tidligere sagt at han mener forklaringen er troverdig.

Flere amerikanske toppolitikere har foreslått en rekke sanksjoner, blant annet stans i våpensalg, melder avisen .

I en felles uttalelse krever Storbritannia, Frankrike og Tyskland at Saudi-Arabia legger frem troverdige fakta om hva som faktisk hendte.

– Det er fortsatt et stort behov for en oppklaring av eksakt hva som skjedde den 2. oktober, utover den hypotesen som så langt har kommet fram i den saudiarabiske etterforskningen, skriver de tre landene ifølge NTB.

Tysklands statsminister Angela Merkel varslet søndag full stans i våpeneksporten til Saudi-Arabia, og opposisjonen i Storbritannia krever at statsminister Theresa May gjør det samme.