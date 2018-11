GJENVINN: Innbyggere har med seg plastflasker for å bytte til seg bussbilletter på stasjonen Purbaya i Surabaya, Indonesia. Foto: SIGIT PAMUNGKAS / X02312

Bytter plastflasker mot bussbilletter i indonesisk by

I byen Surabaya i Indonesia leverer innbyggerne inn plastflasker i bytte mot bussbilletter. Målet er å være fri for plastavfall innen 2020.

Det melder nyhetsbyrået Reuters .

Siden april har det altså vært mulig å betale med brukte plastflasker istedenfor penger for å bruke bybussene i Surabaya i Indonesia .

Ifølge Reuters kan hver buss samle inn opptil 250 kilo med plastflasker om dagen. Etter at plasten er samlet inn og emballasjen er fjernet, blir den aksjonert bort til gjenvinningsselskaper. De inntjente pengene går til å drive busselskapene, og til å finansiere grønne områder i byen.

Vil være fri for plastavfall innen 2020

I dag er nesten 15 prosent av Surabayas daglige avfall plastikk. Tiltaket skal være for å oppmuntre innbyggerne til å gjenvinne avfall, samt for å hjelpe å nå byens mål om å være fri for plastavfall innen 2020.

Byen, som er Indonesias nest største, er det første i landet til å innføre et slikt opplegg.

– Søppel, slik som plastflasker, hoper seg opp i nabolaget mitt, så jeg tok det med hit så ikke bare miljøet blir renere, men også for å lette arbeidet til søppelsamlerne, sier Linda Rahmawati som bor i byen.

En annen innbygger beskriver initiativet som en «vinn-vinn-situasjon» fordi søppelmengden blir redusert, samtidig som det blir gjort nytte av søppelet.

Tiltaket fungerer slik at innbyggerne kan velge mellom å betale med flaskene som egen valuta direkte på bussen, eller de kan levere flaskene på egne terminaler. En totimers busstur koster ifølge nyhetsbyrået «10 plastkopper, eller opp til fem plastflasker, avhengig av størrelsen».

Ved årsskiftet skrev VG om at Indonesia er det landet som forsøpler havet nest mest i verden, etter Kina. Da hadde søppelproblemet vokst seg så stort på øya Bali at myndighetene hadde erklært «søppelkrise» på en seks kilometer lang strandtrekning.

– Indonesia er et av verdens største bidragsytere til plastavfall, og vi håper å skape offentlig oppmerksomhet rundt miljøet, særlig problemer knyttet til plastavfall, gjennom dette initiativet, sier leder i Surabayas transportavdeling, Irvan Wahyu Drajad til Reuters.