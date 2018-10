UT MOT TRUMP: USAs tidligere president går hardt ut mot Donald Trumps fanesaker under et valgkampmøte i Milwaukee fredag. Foto: Scott Olson, Getty Images North America

Obama: – Nok tiltalte i Trump-administrasjonen til å mønstre et fotballag

UTENRIKS 2018-10-27T00:35:40Z

USAs tidligere president Barack Obama har i flere valgkampmøter levert tilslørt kritikk av sin etterfølger Donald Trump, men fredag tok Obama av seg silkehanskene.

NTB

Publisert: 27.10.18 02:35

Talen under et valgkampmøte på en videregående skole i Milwaukee er blant Obamas skarpeste om den omstridte nåværende presidenten. Obama plukket ut flere utsagn fra Trump han mener er usanne, deriblant lovnaden om nye skattekutt i USA før mellomvalget i november.

– Han bare dikter opp ting på sparket. Kongressen er ikke engang samlet, sa Obama.

Ekspresidenten er i Milwaukee for å drive valgkamp for Demokratene, men han brukte også god tid på å kritisere Republikanerne. «Rens sumpen i Washington» var et av slagordene til Trump under valget i 2016, men siden den gang mener Obama at Trump-administrasjonen har dratt til Washington og «plyndret i vei».

– De har samlet nok tiltaler i Washington til på fylle et helt fotballag. Ingen i min administrasjon ble tiltalt, fastslo han.

En annen av Trumps fanesaker før mellomvalget er migrantkaravanen i Mexico, som Trump har beskrevet som bestående av «hardbarka kriminelle», et utsagn Obama avfeier som en republikansk skremselstaktikk.

– De forsøker å overbevise folk om at en gjeng underernærte og utslitte flyktninger langt, langt unna oss, utgjør en fare. Det skal liksom være valgets store sak og ikke helsereform, pensjon, lønnsordninger eller infrastruktur, sa Obama.

Obama var en av flere demokratiske politikere som de siste dagene ble tilsendt pakkebomber av en hardnakket Trump-tilhenger . Mellomvalget i USA, som er 6. november, har blitt et symbolvalg for de to splittede partiene og debattklimaet i landet har blitt giftig.