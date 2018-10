RAKETTSKUDD: Her er det røyk og flammer som kommer opp fra Gazastripen lørdag. Foto: Hatem Moussa / TT NYHETSBYRÅN

Israel anklager Iran og Syria for å stå bak rakettangrep

UTENRIKS 2018-10-27T13:08:39Z

Det israelske militæret anklager Syria og Irans revolusjonsgarde for å stå bak rakettene som ble skutt fra Gazastripen fredag og lørdag.

NTB

Even Lübeck

Publisert: 27.10.18 15:08

Palestinsk Islamsk jihad (PIJ) har tatt på seg skylden for angrepene mot Israel lørdag morgen. Nå blir den radikale militante palestinske gruppen anklaget for å ha handlet på vegne av Irans revolusjonsgarde og Syria.

– PIJ skjøt raketter under veiledning, instrukser og incentiver fra Damaskus, som også har tette bånd til den iranske revolusjonsgardens Quds-styrke, sier Jonathan Conricus, talsmann for det israelske militæret.

Han oppgir ingen beviser for påstanden.

Bombeangrep på Gazastripen

Etter at militante palestinere skjøt over 30 raketter mot Israel lørdag morgen, svarte israelske kampfly med å bombe flere titalls mål på Gazastripen.

Conricus sier at Israels svar på de 34 rakettene som ble avfyrt fra Gazastripen «ikke er geografisk avgrenset», tilsynelatende som en trussel mot iranske og syriske styrker.

Det israelske militæret opplyser at de bombet mer enn 90 mål, blant annet tilhørende den militante gruppen Hamas rundt om i Gaza tidlig lørdag morgen. Blant målene var Hamas' nye hovedkvarter for sikkerhetstjenester.

Ni palestinere ble skadd i et av Israels angrep og et sykehus ble ødelagt, ifølge Ashraf al-Quedra, talsmann for Gazas helsedepartement. På den annen side ble ingen israelere ble skadd av rakettene som ble avfyrt fra Gaza. 13 av rakettene ble avskåret av Israels rakettforsvar, mens resten traff åpen utmark, ifølge Conricus.

Nye protester

Kampene mellom Israel og militante er de mest intense mellom de to bitre rivalene på flere uker. De fant sted dagen etter at minst fem palestinere ble drept og ytterligere 180 ble såret av israelske soldater under nye protester ved grensegjerdet som deler Hamas-styrte Gaza og Israel.

Det brå utbruddet av kamper vanskeliggjør jobben for egyptiske meglere, som har intensivert skytteldiplomatiet sitt i et forsøk på å hindre en fullskala konflikt mellom den militante Hamas-gruppen og Israel.

Hamas har krevd at Israel og Egypt opphever den ti år lange blokaden av Gazastripen. Israel har krevd at Hamas stanser rakettangrepene sine, og om at protestene langs grensegjerdet tar slutt.