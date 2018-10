SØKTE: Den saudiske konsulens hage ble gjennomsøkt den 18. oktober, i forbindelse med letingen etter Khashoggi. Foto: Abaca

Kilder til Sky News: Har funnet kroppsdeler fra Khashoggi

UTENRIKS 2018-10-23T12:16:59Z

Kroppsdeler tilhørende den drepte journalisten Jamal Khashoggi har blitt funnet i den saudiske konsulens hage i Istanbul, ifølge Sky News’ kilder.

Publisert: 23.10.18 14:16 Oppdatert: 23.10.18 14:49

En av kildene forteller til Sky News at Khashoggis levninger ble funnet i hagen til den saudiske konsulen private hjem.

Ifølge kildene skal den døde journalisten ha blitt «delt opp», og ansiktet «vansiret», skriver Sky News. De oppgir ikke om kildene er tyrkiske.

Det skjer kun timer etter at den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan spurte «Hvor er liket?» foran nasjonalforsamlingen.

Anonyme kilder i det tyrkiske statsapparatet har i flere dager hevdet at de sitter på lydopptak fra konsulatet som beviser at Khashoggi ble mishandlet, drept og partert.

I sin tale, som på forhånd lovte «den nakne sannhet», nevnte ikke Erdogan lydopptaket, men han var klar på at Khashoggi var gjenstand for et politisk drap .

Erdogan stilte også spørsmål ved hvorfor det tok 17 dager før etterforskerne fikk slippe inn i det saudiske konsulatet.

– Dersom informasjonen om at liket ble overlevert en lokal medsammensvoren stemmer, hvem er denne personen, sa presidenten.

Etterlyser svar

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi har vært savnet siden han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul tirsdag 2. oktober.

Erdogan har tidligere i dag sagt at drapet ble planlagt og gjennomført av høytstående personer fra saudiarabisk etterforsknings- og etterretningstjeneste.

– Vi vet at det var et team på rundt 15 personer som kom til Istanbul i ulike grupper, før de møttes på konsulatet 2. oktober. Det første de gjorde var å fjerne kamera ved konsulatet, sa Erdogan foran landets nasjonalforsamling.

Erdogan sier det er flere ubesvarte spørsmål i saken.

– Hvem sendte disse 15 personene til Istanbul? Hvorfor ble konsulatet holdt stengt i 17 dager før man tillot en ransakelse? Dette må vi få svar på, uttalte presidenten tirsdag.