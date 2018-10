STILLER IKKE TIL GJENVALG: Etter 18 år trekker Angela Merkel seg som partileder for det kristendemokratiske partiet CDU. Foto: Ozan Kose / AFP

Bild: Merkel gir seg som partileder

UTENRIKS 2018-10-29T09:17:52Z

Tysklands forbundskansler Angela Merkel stiller ikke til gjenvalg som partileder for CDU.

Publisert: 29.10.18 10:17 Oppdatert: 29.10.18 11:19

Ifølge tyske medier kunngjorde Angela Merkel at hun ikke kommer til å stille til gjenvalg som partileder i CDU under landsmøtet i desember i et møte med partiledelsen mandag. Det erfarer avisen Bild og nyhetsbyrået DPA fra flere kilder i toppen av CDU.

Vanligvis ville det betydd at Merkel også går av som statsminister, men ifølge kildene ønsker hun å bli sittende som leder for samlingsregjeringen mellom CDU, CSU og SPD.

Dårlige resultater

Bakgrunnen skal være den massive velgerflukten i delstatsvalget i Hessen.

Partiet CDU fikk kun 27 prosent av stemmene under delstatsvalget i Hessen søndag, noe som er det dårligste resultatet siden 1966. De raste ned 10 prosentpoeng fra forrige valg, mens delstatskoalisjonspartner De Grønne gikk frem 8,7 prosentpoeng og fikk 19,8 prosent.

Også det sterkt høyreorienterte og innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland (AfD) gjorde et brakvalg med en oppgang på 9 prosentpoeng, noe som ga en oppslutning på 13,1 prosent.

Velger ny partileder i desember

Merkel har vært CDU-leder i 18 år. Allerede i begynnelsen av desember skal CDU velge ny partileder under landsmøtet i Hamburg, og tidligere var det ventet at Merkel ville stille til gjenvalg.

Bild melder at tidligere fraksjonsleder Friedrich Merz er beredt til å stille som kandidat til ledervervet. Til sine betrodde partifeller skal han ha ytret at han er beredt til å påta seg ansvaret om partiet ønsker det.

CDUs generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer pekes også ut som en viktig kandidat til å bli Merkels etterfølger. Hun sa søndag at det var «en smertefull kveld» for CDU i Hessen. Men hun sa også at Merkel bør bli sittende inntil videre.