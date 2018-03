HALVBRØDRE: Kim Jong-nam og den mer kjente halvbroren Kim Jong-un. Foto: Shizuo Kambayashi / TT / NTB Scanpix

USAs utenriksdepartement: Nord-Korea sto bak giftdrapet på Kim-bror

Publisert: 07.03.18 01:49 Oppdatert: 07.03.18 02:12

UTENRIKS 2018-03-07T00:49:21Z

USA mener den nordkoreanske regjeringen beordret drapet på halvbroren til landets leder Kim Jong-un.

Det amerikanske utenriksdepartementet bekrefter natt til onsdag norsk tid at de allerede har innført nye sanksjoner mot det lukkede regimet etter at de 22. februar konkluderte med at Nord-Korea sto bak attentatet.

Fakta Dette er Kim Jong-nam Eldste sønn av Nord-Koreas avdøde leder Kim Jong-il.

Født 10. mai 1971 i Pyongyang.

Ansett som arving til det politiske dynastiet som har styrt landet siden grunnleggelsen, men ble tilsidesatt etter at han i 2001 forsøkte å ta seg inn i Japan med falskt pass for å besøke Disneyland-parken der.

Siden bosatt i utlandet, stort sett i den kinesiske autonome regionen Macau.

Halvbroren Kim Jong-un overtok som Nord-Koreas leder da faren døde i desember 2011.

Holdt kontakt med onkelen Jang Song-thaek, som ble henrettet på Kim Jong-uns ordre i desember 2013.

Erklærte seg i intervjuer som tilhenger av reformer i hjemlandet, men ønsket ikke selv noen politisk posisjon.

Ble angrepet av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur 13. februar og fikk påført nervegift i ansiktet.

Kvinnene ble pågrepet og hevder å ha blitt betalt for å gjøre noe de trodde var en spøk. De står nå for retten i Kuala Lumpur.

Fire menn som mistenkes for å være tilknyttet nordkoreansk etterretning er etterlyst i saken.

– Denne offentlige forakten for universelle normer mot bruk av kjemiske våpen viser Nord-Koreas hensynsløshet, og understreker at vi ikke har råd til å tolerere et nordkoreansk atomprogram, sier talsperson Heather Nauert.

Det var i februar i fjor at Kim Jong-nam ble angrepet av to kvinner på flyplassen i den malaysiske hovedstaden Kuala Lumpur. Han døde kort tid etter at han fikk smurt den dødelige nervegiften VX i ansiktet .

Det kunstige middelet omtales som et av de giftigste stoffene som noen gang er fremstilt. Den eneste kjente bruken av stoffet er i kjemisk krigføring, og det klassifiseres som et masseødeleggelsesvåpen av FN.

Siden oktober i fjor har to kvinner stått tiltalt for drapet i retten i Malaysia. Både indonesiske Siti Aisyah og vietnamesiske Doan Thi Huong nekter straffskyld. De hevder de fikk betalt for gift-angrepet , og at de ble fortalt at det hele var en spøk.

En overvåkningsvideo viser at to nordkoreanske menn møtte de drapstiltalte kvinnene i forkant av attentatet. Disse to er nå etterlyst sammen med ytterligere to nordkoreanere .

Nyheten om at USA skjerper sanksjonene mot det lukkede regimet kommer samtidig som en høytstående delegasjon fra Sør-Korea er på et historisk besøk hos nabolandet i nord . Der har det blant annet blitt varslet at Nord-Korea lover å innstille alle atom- og rakett-tester hvis det innledes samtaler med USA.

På en pressekonferanse tirsdag sa USAs president Donald Trump at han mener Nord-Korea er oppriktige i sine fremstøt .