SAMMEN MOT NERVEGIFT: Storbritannias utenriksminister Boris Johnson og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg holdt mandag felles pressekonferanse ved NATO-hovedkvarteret i Brussel. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Stoltenberg: NATO må stå samlet med Storbritannia etter giftangrep

NTB

Publisert: 19.03.18 20:13

NATO-alliansen må vise solidaritet med Storbritannia etter giftangrepet på eksspion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg.

– Alle de 29 NATO-allierte landene må stå sammen. Vi må stå samlet i solidaritet med Storbritannia. Storbritannia er ikke alene, sa NATOs generalsekretær under en felles pressekonferanse med britenes utenriksminister Boris Johnson ved NATO-hovedkvarteret mandag.

– Viser klar forakt

– Russlands svar har til nå vært å vise klar forakt for internasjonal fred og sikkerhet. Vi fortsetter å oppfordre Russland til å legge fram alle opplysninger om Novitsjok-programmet, sa Stoltenberg videre.

Storbritannia anklager Russland for å ha stått bak giftangrepet i Salisbury 4. mars. Der ble den tidligere dobbeltspionen Sergej Skripal og hans datter Julia funnet bevisstløse på en benk. Tilstanden er fortsatt kritisk. Britiske myndigheter mener de to ble forgiftet med Novitsjok, en nervegift utviklet i det tidligere Sovjetunionen under den kalde krigen.

– Absurd

Moskva benekter enhver befatning med saken. Johnson anklaget tidligere mandag Russland for «absurde» bortforklaringer.

– Først sier de at de aldri har lagd Novitsjok. Så sier de at de har laget Novitsjok, men at alt er ødelagt. Så at de har laget Novitsjok, og at alt er ødelagt, men at noe på mysteriøst vis kan ha funnet veien til Sverige, Tsjekkia, Slovakia, USA eller Storbritannia, sa Johnson.

Sverige krever svar

Sverige kunngjorde at landet kaller den russiske ambassadøren inn på teppet tirsdag etter at Russland antydet at nervegift kan ha kommet fra Sverige.

– Det virker helt tatt ut av luften. Det er ille, sa Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

Sverige vil ha svar fra Russland på hvor påstanden kommer fra, sa Wallström.

Johnson brifet tidligere på dagen EUs utenriksministre om hendelsen.

Etter mandagens brifing vedtok utenriksministrene en felles erklæring om «sterk fordømmelse» av giftangrepet. EU gir ikke Russland direkte ansvar, men uttrykker full solidaritet med Storbritannia og skriver at Storbritannias vurdering om at det høyst sannsynlig er Russland som står bak, er noe som tas «svært alvorlig» av EU.

Det er ventet at saken blir diskutert videre på EUs toppmøte i Brussel torsdag.

«Gift skjult i gave»

Den tidligere dobbeltagenten Sergei Skripal (66) og datteren Yulia ligger fortsatt på sykehus etter det som anses som to drapsforsøk. Ifølge BBC er det funnet rester av den sovjetrussiske nervegassen Novitsjok både i puben The Mill og på restauranten Zizzi, hvor far og datter var søndag ettermiddag 4. mars, før de ble funnet bevisstløse på en benk.

Ifølge The Telegraph er det en polititeori at datteren Yulia uvitende kan ha brakt nervegassen med seg fra Russland dagen før, skjult i bagasjen og kamuflert i en gave eller kosmetikk som datteren skulle overlevere til faren.