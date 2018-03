Storbritannia utviser 23 russiske diplomater etter forgiftningssaken

Publisert: 14.03.18 13:03 Oppdatert: 14.03.18 14:25

Den britiske statsministeren Theresa May forteller at en direkte sanksjon av Russland sin involvering i forgiftningssaken er at de utviser 23 russiske diplomater. De får en uke på å forlate landet.

– Dette er den største utvisningen på 30 år og det vil reflekterer det faktum om at dette ikke er første gang den russiske staten har handlet imot landet vårt, sier May.

Theresa May ville ha svar fra Russland om hvorfor et nervemiddel som spores bak til Sovjetunionen ble brukt til å forgifte eksspionen Sergej Skripal innen midnatt på tirsdag. Det fikk hun ikke.

– I etterkant av denne forferdelige handlingen mot landet vårt, kan forholdet ikke forbli det samme, sier May.

Hun sa også at ingen britiske myndighetspersoner vil delta på fotball-VM i Russland og et planlagt møte med den russiske utenriksministeren ikke vil finne sted likevel.

Nå har May innkalt til hastemøte i FNs sikkerhetsråd om saken, skriver Sky News. Møtet skal holdes i kveld klokken 20.

Får støtte

USA, EU og NATO har vist sin støtte til Storbritannia etter at Theresa May sa at det var høyst sannsynlig at Russland sto bak forgiftningen av eksspion Sergej Skripal.

May forteller at hun har fått støtte av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og at han sa: «Vi står i solidaritet med våre allierte i UK, og de som er ansvarlige, både de som står bak handlingen og de som utførte den, må få konsekvenser».

Se Theresa May snakke om relasjonen til Russland direkte her:

Tirsdag uttalte USAs president Donald Trump at han støtter May fullt og helt i hennes strategi med å konfrontere Russland med forgiftningen, og sa han er «med UK hele veien».

May har allerede fått støtte fra flere ledere i Europa og Organisastion for the Prohibition of Chemical Weapens (OPCW), organisasjonen som har ansvaret for å kontrollere kjemiske våpen.

Fakta Sergej Skripal: Pensjonert russisk etterretningsoffiser, som i 2006 ble dømt til 13 års fengsel i Russland for å ha spionert på vegne av Storbritannia.

66-åringen arbeidet for russisk militæretterretning fram til 1999. Han arbeidet siden i russisk UD til 2003, før han gikk inn i næringslivet.

Ble pågrepet i Moskva i 2004, og innrømmet i avhør ha å ha blitt rekruttert av britisk etterretning i 1995.

Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Skripal ble benådet i 2010 som en del av en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Han ble senere fløyet til Storbritannia, der han fikk asyl.

Søndag 4, mars ble Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. De to ligger fortsatt i koma.

Også en politimann som kom til stedet der Skripal og datteren ble funnet, er innlagt på sykehus, men han er ved bevissthet.

Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften novitsjok som ble brukt. Denne nervegiften er produsert i Russland til militær bruk og ble utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen. Kilde: NTB

Russland advarer Storbritannia

Russland har svart på Mays konfrontering med en advarsel fra Maria Zakharova, talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, med at Storbritannia ikke må prøve å skremme Moskva, og pekte på Putins nylige tale hvor han presenterte en rekke nye atomvåpen.

Den russiske ambassaden i London gjorde det klart at de ikke ville møte tidsfristen til May, og sa at de krevde å få utdelt en prøve av nervegiften som skal ha blitt brukt i attentatet. De svarte også på May sine trusler med at de vil svare på alle sanksjoner.

– Alle trusler om sanksjoner mot Russland vil få respons, sa den russiske utenriksministeren ifølge The Guardian.

Russiske myndigheter avviste nok en gang beskyldningen om at Russland står bak angrepet onsdag formiddag, dagen etter at fristen gikk ut.

På en pressekonferanse i Moskva onsdag betegnet Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov påstanden om at de skulle stå bak angrepet som grunnløs. Han sa at den russiske regjering ikke vil forholde seg til fristen som den britiske regjering hadde satt for å få en redegjørelse om angrepet fra russisk side.

– Vi forholder oss ikke til beskyldninger uten bevis eller verbale ultimatum. Vi håper at fornuften snart får råde, sa Peskov ifølge NTB.

Han sier videre at Russland er åpne for å samarbeide med Storbritannia i etterforskningen, men anklager de for å ikke ville dele informasjon, ifølge Reuters.