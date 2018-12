ARRESTERT: Bussen fra Marrakech til Agadir hvor de tiltalte ble arrestert. Mannen midt på bildet er bussjåføren Mellouk Salah (53). Foto: Helge Mikalsen, VG

Politiet fant kniver under pågripelse av mistenkte for drapene i Marokko

MARRAKECH (VG) De tre som ble pågrepet etter drapet på norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) hadde gjemt sverd under setene, forteller bussjåføren.

Publisert: 20.12.18 13:40 Oppdatert: 20.12.18 15:52

Bussjåføren forteller at det var 15 personer om bord på bussen, da de kjørte ut fra stasjonen klokken 8.45 torsdag morgen. Bussen var på vei til Agadir fra Place Al Mourabitine i sentrum av Marrakech.

– De tre pågrepne mennene satt på de aller bakerste setetene, forteller bussjåfør Mellouk Salah (53) til VG.

Han sier en politimann etter kort tid diskret stoppet bussen, før han kom inn og ba dem snu rundt og stoppe ved siden av veien.

– Han sa jeg ikke måtte åpne bakdøren. Det var helt normal og rolig stemning i bussen. Da vi stoppet kom seks politimenn om bord. De tok dem helt uten motstand. Mennene ville ikke si noen som helst. De satt der bare helt bakerst, forteller bussjåføren videre.

Bussjåføren forteller at de pågrepne hadde gjemt flere sverd under setene. Han forklarer at de var like lange som armen hans, helt opp til skuldra. I en offisiell uttalelse til VG kaller Marokkansk politi disse for kniver.

– De ble pågrepet på bussen med fire kniver, sier talsmann for marokkansk politi Abou Bakr Sabik til VG.

– Jeg vet ikke hvordan de fikk dem om bord i bussen, men de hadde gjemt dem under setene. De hadde dem ikke i bagasjen, for den fikk de ikke lov til å ta med om bord, sier bussjåføren.

Han forteller at de tre mennene ble tatt ut av bussen med hetter over hodet og svarte jakker. Politiet skal ha gitt streng beskjed til alle på stedet om ikke å fotografere noe under pågripelsen.

– Jeg vil på vegne av alle sjåførene si at vi på det sterkeste tar avstand fra disse mennene og handlingen, sier Missolui Omar (68), representanten for alle sjåførene på stasjonen.

Så våpen

VG får opplyst av de ansatte på stedet at det var en selger som varslet politiet. Det skal ifølge flere ansatte ha vært fordi selgeren gikk om bord på bussen og så deler av det som blir beskrevet som et sverd. Selgeren har imidlertid fått fullstendig munnkurv om dette, får VG opplyst.

En annen versjon på hvorfor de ble oppdaget, er at de ble sett på et overvåkningskamera ved busstasjonen. Det er denne versjonen de ansatte mener må komme ut.

De to jentene ble funnet drept i Atlasfjellene i Marokko mandag kveld. Marokkanske myndigheter og dansk etterretning kobler drapene til terror , og de fire personene som er koblet til drapet skal alle ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Marokkanske myndigheter skal avhøre de pågrepne om drapet og mulige motiv.

Sverger troskap til IS

I en video som ble publisert på twitter torsdag ettermiddag sitter fire personer, hvorav tre av dem er de som i dag ble pågrepet. De fire på videoen sverger troskap til IS.

Ingenting av det som blir sagt kan indikere om det er relatert til dobbeltdrapet eller ikke. Twitterkontoen som publiserte videoen ble opprettet mandag 17.12, samme dag som de to kvinnen ble funnet i fjellet.

Flukt

Tirsdag formiddag uttalte en myndighetskilde til VG at mannen som først ble pågrepet, pekte ut tre andre marokkanske menn i avhør . Politiet mener å ha fanget opp de tre på vei bort fra åstedet på en overvåkningsvideo.

På videoen, som VG har fått se, går tre menn i raskt tempo bort fra landsbyen.

Både danske og marokkanske myndigheter kobler drapene til terror. De fire personene som var mistenkt for handlingen har alle sverget troskap til IS.

Norges statsminister, Erna Solberg (H), vil ikke konkludere med at de tte er terror før politiet har kommet med en bekreftelse.