Vitner om ulykken: – Glasskårene fløy mot oss

UTENRIKS 2019-01-02T10:57:21Z

131 passasjerer var om bord på toget som forulykket i Danmark, og mange er preget av sjokk.

Publisert: 02.01.19 11:57

Rundt klokken 07.30 onsdag rykket nødetatene ut etter en melding om en togulykke på den såkalte lavbroen mellom Fyn og Sprogø.

Seks personer er døde og 16 er skadet. Det bekrefter Fyns politi i en pressemelding like etter klokken 11. De skriver videre at politi og helsepersonell fortsatt jobber på åstedet.

– Plutselig begynte toget å riste. Jeg så ut av vinduet og det kom gnister fra sidene av toget. Så knuste ruter og glasskårene føy mot oss, takplatene løsnet og alt ble sort, sier 19 år gamle Simon Voldsgaard Tøndering til avisen Politiken .

19-åringen satt i en av vognene som ble totalskadet etter ulykken.

Han forteller at tre vogner ble truffet av det som senere viste seg å være et tak fra en godsvogn. Voldsgaard Tøndering satt i den midterste vognen av de tre.

– Vognen ble totalskadet, men det var mange flere skadede i vognen som var foran og bak. Folk fikk panikk, sier han.

Gjemte seg under setet

Li Peng var passasjer på toget da ulykken inntraff. Da hun snakket med danske TV 2 onsdag morgen, fortalte hun at hun fikk sjokk og gjemte seg under setet.

– Jeg var veldig nervøs og folk var sjokkert. Akkurat nå sitter vi i vognen og vet ikke hvor lenge vi skal være her. Det er som å være med i en film, sa Peng til TV 2.

De 131 passasjerene blir brakt til et evakueringssenter i Nyborg.

– Vi fikk alle sjokk

– Vi kunne merke en meget hard oppbremsing, og så var det som om det ble blåst noe grus opp på siden, sier 26-åringen Tore Bentsen til BT .

Han var fortsatt om bord på toget da avisen snakket med ham. Hverken Bentsen eller passasjerene rundt ham ble skadet, forteller han.

– Men vi fikk alle sammen et sjokk, sier Bentsen.

Han sier det føltes som om toget falt av skinnene.

Han forteller at flere ambulanser og et helikopter har rykket ut til toget.

– Føler oss trygge

Heidi Langberg Zumbusch forteller til DR at hun gikk på toget i Nyborg, og så vidt hadde fått satt seg da ulykken inntraff.

– Det lød et brak, og så begynte vinduene å sprenge i hodene på oss. Vi fløy ned på gulvet, og så stoppet toget.

Selv kom hun uskadet fra ulykken.

– Vi var heldige. De som satt i vognen foran oss, var ikke så heldige.

Til DR roser hun hjelpemannskapet som har fulgt opp passasjerene.

– Det har vært god stemning, og vi har støttet hverandre. Vi følte oss trygge i situasjonen, og jeg synes de har håndtert saken riktig godt, sier Zumbusch.

– Fokus har vært å redde liv

Til Ekstra Bladet opplyser Banedanmark at Havarikommisjonen vil foreta en undersøkelse for å fastslå hva som forårsaket ulykken. Danske TV 2 melder i 10-tiden onsdag formiddag at Havarikommisjonen er på plass på ulykkesstedet.

– Vi er i gang med etterforskning, men det som har vært fokus nå har vært å redde liv, og ta hånd om passasjerer og personale. Hvordan dette kunne skje, må vi komme tilbake til, sier Arne Gram, politidirektør i Fyns Politi på en pressekonferanse halv elleve.