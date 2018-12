UVENTET BESØK: President Donald Trump og førstedame Melania Trump kom på overraskelsesbesøk til Irak andre juledag. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS/ NTB scanpix

Trump på uannonsert julebesøk i Irak

2018-12-26

USAs president Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte soldater på den amerikanske militærbasen Al Asad andre juledag.

26.12.18

Det hvite hus hadde ikke varslet om besøket på forhånd, og presidentens tur til Midtøsten ble først kjent da det dukket opp bilder av dem amerikanske presidenten i Irak sent onsdag kveld.

– President Trump og førstedame Melania Trump dro til Irak sent på kvelden første juledag for å besøkte våre soldater, for å takke dem for deres tjeneste og ønske dem en god jul, skriver Det hvite hus’ pressetalsperson Sarah Sanders på Twitter.

Også USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var med til Irak, der Trump ble tatt imot av USAs ambassadør Doug Silliman.

«Ingen planer» om å trekke seg ut

Irak-besøket skjer kort tid etter at den amerikanske presidenten kunngjorde at USA skulle trekke ut om lag 2000 soldater ut fra Syria . Under besøkte til Irak, sa Trump at USA har «ingen planer» om å trekke soldatene sine ut av Irak.

Dette er den amerikanske presidentens første besøk til en krigssone siden han ble valgt i 2016.