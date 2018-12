VITNET: James Comey møtte fredag til høring i Representantenes hus. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Eks-FBI-sjefen bønnfaller Demokratene: Finn en kandidat som kan slå Trump

Forholdet mellom Donald Trump og James Comey har vært dårlig siden før presidenten sparket Comey fra sjefsjobben i FBI. Det ble på ingen måte bedre denne helgen.

– Jeg forstår at Demokratene har viktige diskusjoner nå om hvem deres kandidat skal være, men de må vinne. De må vinne, sa James Comey da han søndag ble intervjuet foran et publikum i New York.

Ifølge CNN nærmest bønnfalt den tidligere FBI -sjefen Demokratene om å heve seg over sine uenigheter, for så å samle seg rundt den kandidaten som vil ha størst sjanse til å slå Donald Trump i neste primærvalg.

– Vi bør alle gjøre alt vi kan for at løgnene stopper 20. januar 2021, sa Comey, med referanse til datoen USA enten tar i ed en 46. og ny president, eller den nåværende presidenten tas i ed for fire nye år.

Comey har de siste par-tre årene beskrevet seg selv som partinøytral, men har i det meste av sitt voksne liv vært registrert som republikaner.

Twitterangrep

Intervjuet kom i kjølvannet av at Comey før helgen vitnet foran to av komiteene i Representantenes hus i den amerikanske kongressen.

I de lukkede høringene snakket han om en rekke ting som presidenten i ulike twittermeldinger og utsagn ser ut til å være svært opptatt av:

Etterforskningen av Hillary Clintons private e-post bruk mens hun var utenriksminister, om Donald Trumps presidentkampanje samarbeidet med Russland, FBIs integritet og sitt forhold til spesialetterforsker Robert Mueller.

Der avviste Comey ifølge New York Times blant annet han og spesialetterforskeren er bestevenner.

Søndag, noen timer før Comey ble intervjuet i New York, sendte presidenten i kjent stil ut to twittermeldinger der han angrep sin tidligere FBI-sjef, og hevdet han kom med en rekke løgner i sitt vitnemål.

Skremt over seg selv

I intervjuet spøkte Comey med at han neppe tror at Trump, som har rykte på seg for knapt å orke å lese helt korte notater han før overlevert om ulike temaer, hadde lest det 235 siders lange referatet, som ble offentliggjort fra høringene.

Han tok likevel raskt en mer seriøs tone:

– Min reaksjon til dette er egentlig ganske opprørende, for jeg reagerer med «Ah, da er det på an igjen». Jeg ler av det og trekker på skuldrene. Men så har jeg en påfølgende reaksjon, og det er at jeg blir skremt over hvor nummen min første reaksjon er. Vi må ikke glemme at presidenten i USA offentlig annonserer at han mener folk begår kriminalitet og at de burde vært fengslet, sa Comey.

Men James Comey var ikke ferdig med å gå i strupen på presidenten med dette. Han gikk blant annet langt i å antyde at Trump kan ha gjort seg skyldig i å forsøke å påvirke vitner gjennom sine twittermeldinger og som medvirkende til kriminelle handlinger som Robert Mueller etterforsker.

– Jeg vet ikke, men om han ikke er helt der, så er han definitivt nær, sier Comey.

Likevel gir FBIs forrige sjef uttrykk for at han håper Trump ikke blir stilt for riksrett. Comey frykter det vil gi en tredjedel av befolkningen en følelse av at deres valgte leder har blitt fjernet gjennom et kupp. Da foretrekker han heller at Trump taper neste presidentvalg.

– Jeg håper vi gjennom et valgskred kan kvitte oss med dette angrepet på våre verdier.

Utløste spesialetterforsker

Feiden mellom Comey og Trump har pågått i full offentlighet helt siden sistnevnte sparket førstnevnte fra jobben som FBI-direktør i mai i fjor. I etterkant av det lekket Comey notater han hadde gjort fra sine møter med Trump. Der kom det blant annet frem at presidenten hadde bedt om Comeys lojalitet og bedt ham om å stanse etterforskningen av Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Mike Flynn.

Det var nettopp disse notatene som gjorde at Trumps eget justisdepartement oppnevnte en spesialetterforsket for å se nærmere på om det hadde pågått et ulovlig samarbeid mellom noen fra Trumps presidentkampanje og Russland.

Siden har de to gang på gang uttalt seg kritisk om hverandre. Trump som oftest på Twitter og Comey blant annet i bokform.