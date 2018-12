DEKORERT: Forfatter Roald Dahl er dekorert med flere medaljer for sin innsats under andre verdenskrig. Foto: Inge Gjellesvik, NTB scanpix

Roald Dahl fikk krigsmedaljer etter 73 år

UTENRIKS 2018-12-14T17:08:45Z

På grunn av en byråkratisk feil fikk aldri den folkekjære forfatteren medaljene han gjorde seg fortjent til under andre verdenskrig. Hans kone mottok dem onsdag, 73 år på etterskudd.

Dahl var jagerpilot i Storbritannias Royal Air Force (RAF) under krigen. I 1940 ble han sendt til Libya, der han var involvert i et krasj, som førte til at han ble liggende på sykehus i seks måneder.

Siden deltok han også i slaget over Athen i 1941, der RAF og tyske Luftwaffe kjempet mot hverandre, skriver The Guardian .

Onsdag mottok Dahl 1939–1945-stjernen, for dem som tjenestegjorde i utlandet under krigen, Afrika-stjernen, Forsvarsmedaljen og Krigsmedaljen, 28 år etter sin død.

Dahls barnebarn Ned Donovan sier de ble levert av Forsvarsdepartementet.

Han leverte medaljene videre til Dahls enke, Felicity Dahl, på hennes 80-årsdag.

– Hun var ekstremt glad og sa at hun kommer til å legge dem under hodeputen sin, sier Donavan.

Grunnen til at Dahl ikke har mottatt medaljene tidligere, er at han sluttet i det britiske forsvaret før kriteriene for å motta dem ble offentliggjort. Dermed ville Dahl vært nødt til å søke for å få dem.

– Det er veldig «han» å ikke ha plukket opp medaljene – han ville ha ment at det var fryktelig ukult, sier Donovan til BBC.

Dahl skrev boken «Going Solo» om sin tid i det britiske forsvaret under krigen.