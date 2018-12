DRAPSPLANER? Nicolás Maduro hevder USA planlegger å drepe ham. Uttalelsen kommer to dager etter at russiske bombefly landet i Venezuela slik at de kan «forsvare seg selv». Foto: AP

Venezuelas president hevder USA planlegger å drepe ham

Venezuelas president Nicolás Maduro anklager USAs sikkerhetsrådgiver John Bolton for å planlegge å drepe ham.

NTB

Publisert: 13.12.18 01:58

– John Bolton har blitt utnevnt til å lede en plan for å gjennomføre et statskupp, drepe Nicolás Maduro og sette inn en overgangsregjering, heter det i en uttalelse fra presidenten på Union Radio onsdag.

Krever respekt

Regjeringen i nabolandet Colombia, som Maduro anklager for å delta i planene, avviser uttalelsen og krever at Venezuela respekterer landets president Ivan Duque.

Maduro anklager også Bolton for å trene militære styrker i samarbeid med Colombia, og at spesialstyrker har blitt trent opp av USA for å angripe Venezuelas militære flybaser. Han hevder også USA forsøkte å utføre et droneangrep mot ham i august, men at angrepet mislyktes.

Presidenten sier han skal ta opp «de gale planene» til Bolton med president Donald Trump.

Maduro kommer med uttalelsen to dager etter at to russiske bombefly som kan utstyres med atomvåpen, landet i hovedstaden Caracas. Ifølge landets forsvarsminister Vladimir Padrino er flyene til stede slik at Venezuela «kan forsvare seg selv».

USAs utenriksminister Mike Pompeo kaller samarbeidet mellom Russland og Venezuela for «to korrupte stater som sløser med offentlige midler», noe en talsmann for den russiske regjeringen sier er «helt feil».