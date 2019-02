HVER GANG VI MØTES: Donald Trump og Kim Jong-un vandret rundt i en hage i Singapore, for å vise seg frem for fotografene under det forrige toppmøtet i juli i fjor. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Trump vil bruke 69 år gammel Korea-krig for å bli historisk

Donald Trump håper på å få æren for en historisk fredsavtale for Korea-halvøya. Men en avtale vil bety lite for den reelle sikkerhetssituasjonen.

Egentlig er det atomnedrustning som er avgjørende i forholdet til Nord-Korea . Men trolig vet USAs president at han har liten grunn til å tro på et substansielt gjennombrudd der.

Derfor har Trump gått ut og dempet forventningene til toppmøtet han skal ha med Nord-Koreas leder Kim Jong-un i Vietnam onsdag og torsdag denne uken.

VIETNAM NESTE: Det kommende møtet skal holdes i Hanoi i Vietnam. Foto: KIM KYUNG-HOON / X01368

– Jeg har ikke hastverk. Jeg ønsker ikke å presse noen. Jeg vil bare ikke ha atomtesting. Vi gleder oss så lenge det ikke finner sted tester, sa Trump før avreise.

Rykter om fred

Trump sikter i stedet mot det som kan høres ut som en spektakulær, diplomatisk bragd, men som i realiteten har lite konkret innhold: Nemlig en fredsavtale for Korea-halvøya.

Ved slutten av krigen mellom Nord- og Sør-Korea, som raste mellom 1950–53, ble det nemlig aldri inngått noen fredsavtale. Våpenhvilen på halvøya betyr at det i realiteten har vært krigstilstand i nær 70 år.

Ryktene om at en avtale vil bli inngått skjøt for alvor fart etter at en talsmann for den sørkoreanske presidenten tok til orde for det under en pressebrifing i Seoul, skriver Reuters.

FREDSBY: Hanoi i Vietnam har en blodig fortid, men ønsker å bli kjent som «The City of Peace» i forkant av toppmøtet mellom Trump og Kim. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Sør-Koreas president Moon Jae-in har vært full av lovord om både Kim og Trump i forkant av møtet. Håpet er at Nord-Korea vil åpne opp for uavhengige våpeninspeksjoner, dersom en fredsavtale inngås.

Vil bli historisk

Men om en fredsavtale vil få noen påvirkningen på Nord-Koreas program for å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter, er svært usikkert. Trump har et sterkt behov for en politisk seier, og er derfor opptatt av å fremstille Korea-samtalene i et historisk lys.

Fakta: Koreakrigen Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950, noe som utløste Koreakrigen. Nord-Korea og Kina kjempet mot Sør-Korea og FN-styrker anført av USA.

Millioner av mennesker ble drept. Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter at krigen tok slutt i 1953, og konflikten er derfor formelt sett ikke avsluttet.

Sør-Koreas president Moon Jae-in møtte Nord-Koreas Kim Jong-un 27. april i fjor. De ble enige om å jobbe for en permanent fredsavtale og kjernefysisk nedrustning. Vis mer vg-expand-down

– Hvis jeg ikke var blitt valgt til president, kunne dere ha vært i krig med Nord-Korea. Nå er vi en situasjon der forholdet er godt, og hvor det ikke finner sted atomtesting, ingen missiler, ingen raketter, skrev Trump på Twitter i forrige uke.

Trump ankommer Hanoi med Air Force One tirsdag. Kim forlot Pyongyang lørdag med et pansret tog og ankom Vietnam tirsdag, skriver NTB.

HAR ANKOMMET: Kim Jong-un ankom Vietnam med tog tirsdag. Kim forlot Pyongyang lørdag med et pansret tog som kjørte til Vietnam gjennom Kina. Foto: Minh Hoang / AP / NTB scanpix

Det er lagt lokk på detaljer rundt toppmøtet, men det er ventet at de to lederne på et tidspunkt skal treffes på tomannshånd, kun med oversettere ved sin side.

– Trump ser enorm verdi i diplomatiets bildespråk. Han ønsker å bli sett på som en djerv leder, selv om diplomatiet overskygges av pomp og prakt, sier Abraham Denmark, leder for Asia-programmet ved tankesmia Woodrow Wilson International Center for Scholars ifølge NTB.

NYTT HÅNDTRYKK: Kim og Trump har møttes før. Under det mye omtalte møtet i Singapore i fjor kom de frem til fire hårete mål, som egentlig ikke har resultert i stort. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Andre møte med Kim

Møtet blir det andre mellom Trump og Kim. Første gang var i Singapore i juni i fjor. Fire hovedmål ble satt: innlede et nytt forhold mellom de to landene, arbeide for fred på den koreanske halvøya, fullføre atomnedrustningen på halvøya, og sende hjem levninger til USA av amerikanske krigsfanger og falne soldater fra Korea-krigen.

Bortsett fra å returnere noen levninger til USA, har lite annet blitt oppnådd.

PS: Trump sa nylig at Japans statsminister Shinzo Abe har nominert ham til Nobels fredspris for sin Korea-innsats. Abe har hverken bekreftet aller avvist det.