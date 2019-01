SAMARBEIDSPARTNERE: Donald Trump og Roger Stone har kjent hverandre i flere tiår. Nå er Stone siktet for blant annet å ha løyet til Kongressen. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone siktet

Roger Stone er siktet for sin rolle i hackingen av Demokratenes e-poster. – En heksejakt, raser USAs president Donald Trump.

Publisert: 25.01.19 12:38 Oppdatert: 25.01.19 19:02

Siktelsen mot den tidligere Trump-rådgiveren består av syv punkter. Fem av punktene gjelder falsk forklaring, mens de andre to gjelder forsøk på å påvirke et vitne og motarbeide rettsvesenet.

Ifølge siktelsen har han blant annet løyet overfor Kongressen om hvorvidt han har snakket med Trump-kampanjen om Wikileaks.

FBI pågrep Stone fredag morgen amerikansk tid, ifølge CNN , som sto utenfor og filmet. Noen timer senere ble han løslatt mot en kausjon på 250.000 dollar.

Stone nekter for å ha gjort noe galt. Han hevder anklagene er politisk motivert og at han blir forfulgt på grunn av sitt vennskap med presidenten, skriver AP .

– Jeg blir feilaktig beskyldt for å ha gitt falsk forklaring til Kongressen. Det er ikke riktig. Hvis jeg har gjort noe feil, er det uten betydning og uten hensikt, sier Stone til pressen utenfor rettsbygningen.

Han erklærer samtidig at han ikke kommer til å vitne mot presidenten.

I en Twitter-melding kaller Donald Trump utviklingen i saken en heksejakt.

Knyttes til epost-lekkasjene

Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av en stor mengde e-poster fra Clinton-kampanjen i 2016. Disse e-postene ble senere offentliggjort av WikiLeaks.

Selv om Stone hadde offisielt hadde forlatt Trumps valgkampteam, var han ifølge siktelsen flere ganger i kontakt med høytstående medarbeidere i Trump-kampanjen, skriver NTB.

Blant annet skal han snakket med dem om WikiLeaks og «informasjon som kunne være skadelig for Clinton-kampanjen». Kort tid senere begynte organisasjonen å publisere de lekkede e-postene fra Demokratenes epost-servere.

«Bra jobbet»

Etter at WikiLeaks begynte å publisere lekkasjene, skal Stone ha mottatt en melding fra en Trump-medarbeider der det sto «bra jobbet».

Denne personen var underlagt et «høytstående medlem av Trumps valgkampteam». Denne høytstående er trolig Steve Bannon, ifølge New York Times.

Tre medarbeidere i Trumps valgkampteam har fortalt at Stone ga inntrykk av å ha informasjon fra innsiden av Wikileaks, skriver New York Times. Én av disse skal ha sagt at Stone visste hva organisasjonen skulle foreta seg, og at han også tok æren tidspunktet for lekkasjene.

Gammel venn

Roger Stone og Donald Trump har kjent hverandre lenge. Stone var blant annet lobbyist for Trumps kasinovirksomhet på 90-tallet.

– Jeg er en av hans eldste venner og en av hans fremste støttespillere. Jeg mener han gjør en formidabel jobb for å gjøre USA stort igjen, sier Stone selv fredag kveld.

Stone har tidligere nektet for at han visste noe om hva Wikileaks kom til å lekke. Dette har han gjentatt overfor Kongressen, som han nå er siktet for å ha løyet til.

Fakta om Mueller-etterforskningen * Tidligere FBI-direktør Robert Mueller ble i mai 2017 utpekt til å granske russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016. * George Papadopoulos ble siktet 3. oktober 2017. Han var en av Trumps åtte utenrikspolitiske rådgivere i valgkampen og har erkjent seg skyldig i å ha løyet for FBI. * 27. oktober ble Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort siktet. * I desember 2017 ble Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn siktet for å ha løyet til FBI om sin Russland-kontakt, noe Flynn har innrømmet. * 16. februar ble 13 russere og tre russiske selskaper siktet for en rekke lovbrudd, deriblant innblanding i valget. Ett av de russiske selskapene har nektet skyld. Kilde: NTB

Hans advokat hevder Stone ikke mottok noe materiale fra Wikileaks i forkant av epost-lekkasjen, og at Stones ulike forklaringer om saken skyldes glemsomhet.

Det hvite hus hevder sier på sin side at siktelsen ikke angår Trump.

– Dette har ikke noe å gjøre med presidenten, og det har ikke noe å gjøre med Det hvite hus, sier pressetalskvinne Sarah Sanders ifølge ABC News.

– Aggressiv

Professor ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, sier siktelsen ikke var veldig overraskende.

– Det mest interessante er at Stone har vært så aggressiv. Han skjønte at han skulle arresteres, men sa samtidig han ikke hadde gjort noe galt. Han snakker rett fra levra, har nektet å samarbeide og har kritisert Muellers etterforskning.

– Jo flere som blir siktet i kretsen rundt Trump, jo mer sannsynlig er det at Trump visste om noe. Utfordringen er å skaffe konkrete bevis. Det er dette Mueller forsøker å finne.

Beryktet

Stone har i lang tid vært en uoffisiell rådgiver for Trump, og har rykte på seg for å bruke skitne triks for å påvirke politiske kampanjer, ifølge The New York Times . Han har blant annet jobbet for presidentkampanjene til tidligere president Richard Nixon og Ronald Reagan.

Stone startet i 1980 et beryktede lobbyselskap sammen med blant annet Trumps tidligere valgkamp-sjef Paul Manafort , som også ble siktet, dog ikke tiltalt, som følger av Muellers etterforskning.

Hitoriker og USA-kjenner Hallvard Notaker mener siktelsen gjør det vanskeligere å avvise Russland -etterforskningen som oppspinn.

– Samtidig virker det som siktelsen først og fremst har med Wikileaks å gjøre. Da mangler det fortsatt ett ledd til å for å påvise en Russland-forbindelse. Men det er mange som regner med at Mueller bruker disse ulike siktelsene som byggesteiner, og at han har mer på lager, sier historiker og USA-kjenner Hallvard Notaker.

Russland-etterforskning

Spesialetterforsker Robert Mueller har i lang tid hatt ansvar for å etterforske eventuell russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

Trump har nektet for å på noen som helst måte ha samarbeidet med Russland, og har kalt Mueller-granskningen en «heksejakt»