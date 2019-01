SIKTET: Roger Stone ble pågrepet rundt seks fredag morgen amerikansk tid. Foto: Jose Luis Magana / TT NYHETSBYRÅN

Tidligere Trump-rådgiver arrestert

UTENRIKS 2019-01-25T11:38:56Z

Roger Stone, Trumps tidligere rådgiver, er pågrepet som følger av Muller-etterforskningen.

25.01.19

Den tidligere Trump-rådgiveren er siktet for på syv punkter som følge av Mueller-etterforskningen. Deriblant for å ha forhindret etterforskningen, for å ha gitt falske forklaringer og for å forsøke å påvirke vitner, står det i siktelsen.

Det er FBI som har arrestert den tidligere rådgiveren til Trump, forteller advokaten hans til CNN .

CNN var vitne til pågripelsen som skjedde rundt klokken seks om morgningen amerikansk tid, skriver de.

Ifølge avisen Politico var Roger Stone rådgiver for Trump over en lang tidsperiode.

Stone har vært i spesialetterforsker Muellers søkelys på grunn av hans mulige tilknytning til WikiLeaks, skriver CNN.

Amerikansk etterretning mener Russland sto bak tyveriet av en stor mengde e-poster fra Clinton-kampanjen i 2016- e-poster som senere ble offentliggjort av WikiLeaks.

Stone skal ha utvekslet tekstmeldinger med sin angivelige kilde i WikiLeaks. Her kom det frem at Stone hadde “store nyheter” som skulle være til skade for Hillary Clintons kampanje.

Meldingsutvekslingen fant sted seks dager før WikiLeaks publiserte hackede e-poster fra Clinton-kampanjens leder John Podesta, skriver CNN.

Stone har i lang tid vært en uoffisiell rådgiver for Trump, og har i tiår benyttet “skitne triks” for å påvirke amerikanske politiske kampanjer, skriver The New York Times.

Ifølge Business Insider skal Stone lenge ha hatt et ønske om at Trump skulle som presidentkandidat. På tross av at han sluttet i Trump-kampanjen kort til etter at den ble en realitet, skal han ha forblitt en av presidentens mest trofaste følgere.

Spesialetterforsker Robert Mueller har i langt tid hatt ansvar for å etterforske hvorvidt Russland var med på å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016 eller ikke.

Trump har hele tiden nektet for at det har vært et samarbeid mellom hans valgkampanje og Russland i forbindelse med valget.

Stone har jobbet som politisk konsulent innenfor amerikansk politikk i flere tiår. Han jobbet blant annet på presidentkampanjene til tidligere president Richard Nixon og Ronald Reagan i tillegg til Trump sin.